自由廣場》用槍是否過當 問射擊教官

◎ 趙萃文

二位英勇警察被害後，除了檢討死刑規定、外役監執行外，輿論也興起檢討現行《警械使用條例》合理性；爰此，蔡總統下令《警械使用條例》務必加速通過。

現行《警械使用條例》第四條第一項對警察用槍時機、適用範圍規定相當詳盡，關鍵是員警用槍方式，尤其是第六條、第九條規定。第六條規定：警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。其中，在法條中「必要」二字，通常指最小侵害手段，這應是員警無法勇於使用槍械的主要原因。對比刑法正當防衛，同樣是以正對不正，也有必要性原則的適用，部分刑法學者甚至有先閃躲、再擋格、末痛擊對方的三階論，實務上要成立阻卻違法的正當防衛有多難，可想而知。

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第九條規定，警察人員使用警械時，如非情況急迫，應注意勿傷及其人致命部位；此亦為憲法比例原則的體現，明文的結果，就變成事後求償的基礎。但「子彈不長眼」，員警在急迫情況下還要注意不傷及犯嫌致命部位，戛戛乎其難矣。

部分學者想在《警械使用條例》中加上警察唯有在故意、重大過失情況下造成嫌犯死傷，始需負刑事、民事責任。惟重大過失屬「不確定法律概念」，是否「重大」，司法官雖可命專家證人協助判斷，但最終仍須視司法官自由心證，對照現行實務只要造成犯嫌死亡司法官均會從嚴判斷員警刑責，恐不樂觀。

我國於明年一月開始將實施國民參審制，如本件殺警案，六位國民法官和三位法官將有同等權利，一起認定事實適用法律。事實上各個行參審制國家，皆會一併實施專家參審制，蓋司法官不可能對所有知識學有專精。

在警察因公造成嫌犯傷亡情形，用槍是否過當，似可模仿專家參審制精神，由警政署、警大提供經驗豐富的射擊教官資料庫，遇案則從中挑選，和職業法官一起組成參審法庭斷案，不僅射擊教官能運用自身專業輔助法官判斷，最後判決出來不論好壞，由於有警察同仁實際參與認事用法，當事人折服率自然更加提高，有利而無害。 （作者為大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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