自由廣場》建立矯正署與警政署通報平臺

◎ 楊永年

日昨因為台南明德外役監獄嫌犯「逾假」未歸，遭外界質疑是殺警案發生的重要原因。問題的徵結在於，「逾假」與「脫逃」存在灰色定義。

就外役監獄的角度而言，通常不會希望把內部問題外部化，不會希望提供更生人「逾假」或「脫逃」的資訊；因為這樣的資訊，可能造成外役監獄「管理不善」的問題，也可能進一步造成監所管理政策緊縮，影響囚情。然而只要共同的上級（行政院）要求建立矯政署（隸屬法務部）與警政署（隸屬內政部）的通報平臺，這問題就可以解決。

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簡單說，通報平臺就是資訊分享平臺，目的在降低警政署與矯正署的資訊落差。兩單位同屬「刑事司法體系」的機關，有很大的合作空間。

例如，位台南市山上區的明德外役監獄所在地，屬於台南市政府警察局新化分局山上分駐所轄區。兩機關本來就應有許多（重要資訊）的互動與連結，除了更生人逾假或脫逃，可能造成社會治安問題。設若外役監獄（內部）發生劫囚、暴動，則很需要警察立即支援。因此，矯正署與警政署之間是應該建立「通報平臺」，甚至監所與所在地轄區警察分局（或警察局），也應建立「通報平臺」。讓第一線的執勤警察，可以在最短時間擁有更生人逾假或脫逃的資訊，並提高警覺。

正式化的「通報平臺」，包括工作項目、人員、功能與責任歸屬等，非正式通報平臺則可是LINE群組的建立、電話通報與工作紀錄等。警政署與矯正署兩機關合作具有高度互利性，值得推動。

（作者為成功大學政治系教授）

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