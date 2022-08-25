自由廣場》韓國總統圖書館制度 值得台灣學習

◎ 陳儀深

國史館因疫情而延宕多時的參訪韓國計畫，終於在今年八月成行。由於韓國政治發展期程與台灣頗多類似，雙方政治皆以總統為核心，那麼有關總統的紀念以及檔案管理制度有何值得借鏡？

行程的第一個重點是首爾的國家紀錄院（猶如台灣的檔案管理局）和世宗市的大統領紀錄館（即總統檔案館）。韓國政府的檔案機關在二○○四年更名為國家紀錄院開始運作，而世宗市的大統領紀錄館，原本因二○○七年《大統領文件法》通過就在首爾成立而隸屬於國家紀錄院，二○一五年世宗市新館竣工、二○一六年開館，二○二○年再修法、二○二一年三月更獨立出來隸屬於行政安全部（內政部），從而與國家紀錄院成為同級機構。顯示韓國政府對於總統角色、總統檔案的重視，畢竟總統是國家主權的象徵，因總統執行職務所產生、接收及保有的文物檔案，皆有特別保存、管理並提供應用、展示的必要。

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觀乎上述兩機構的建築宏偉、經費豐裕、人力充足（公務員之外更有許多專業的聘用人員）、設備昂貴新穎（關於影音處理以及檔案文物修復無需委外），彰顯韓國作為一個現代民主國家的氣勢，令人羨慕。

其實，世宗市的大統領紀錄館就是台灣近年討論中的「歷任總統圖書館」，建築地上四層地下兩層，除了檔案文物典藏與閱覽服務以外，完整呈現李承晚以來歷任總統從就職至下台、任內處理國政的言論事跡、青瓦台的活動歷史等等，由於空間畢竟有限以及政治上求取客觀平衡等限制，各地方個別總統的圖書館（紀念館、展覽館）恰可補充其不足。於是我們參訪的第二個重點就是朴正熙、金大中、盧武鉉、金泳三總統的紀念／圖書館。

以人氣最高的盧武鉉總統紀念館為例，地點在他的故鄉（釜山西方的）金海市，今年九月才要正式開放，除了墓園提供來賓獻花捻香致意，紀念館名稱定為「金海市覺醒市民文化展示館」以彰顯盧武鉉的思想理念，這是由基金會提供規劃設計，由金海市政府出資六十至七十％、中央的文化觀光體育部出資十至二十％、不足部分約當八九千萬台幣由基金會籌措所建造完成，基金會每年還需募款約六、七百萬台幣作營運維持之用，門票收入則歸金海市。據說它的法律依據是在盧武鉉總統任內通過，令人欣慰／感慨的是在他的身後用上了。此外，金泳三的紀念館也在他的故鄉、故居旁邊；金大中圖書館則設在延世大學校內，內有任職總統之前以及卸任後的豐富檔案文物，與金大中和平中心相得益彰。

感謝外交部駐韓代表處以及釜山辦事處協助聯繫，並提供優質的翻譯人員，才能讓我們收穫滿滿。目前國史館雖是我國總統副總統文物的主管機關，但不包括檔案，若要成立歷任總統圖書館隸屬國史館、或由國史館直接轉型，都需立法院多數委員的理解與支持。（作者係國史館館長）

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