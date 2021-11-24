自由開講》韓國行，台灣行嗎？

林瀚城

韓國前總統全斗煥昨23日去世，生前曾因下令以武力鎮壓，造成數千人死傷的慘劇，故全斗煥被冠以「光州屠夫」惡名。卸任後雖被司法追訴，甚至因「叛亂、內亂首惡罪」被判死刑，經向高等法院上訴，最後被判無期徒刑。迄1997年12月，金大中當選總統，為了國民大統合，經與總統金泳三協定， 特赦、復權和釋放。但全斗煥始終對光州事件從未表示懺悔認錯。

圖為2019年韓國前總統、「光州屠夫」全斗煥的下跪銅像在首爾光化門展出，當時市民團體要求政府再次逮捕全斗煥。（圖擷自「kimscabin」IG）

媒體報導，韓國政府昨決定不為全斗煥舉行國葬，是政府引進國葬制度以來首次不按國葬規格為前總統治喪。韓國總統府表示，沒有送花圈和弔唁的計劃。國家報勳處也表示，由於全斗煥因內亂罪被判刑，喪失在國家公墓安葬的資格。 韓國政府功過分明、處事明快令人讚賞。

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反觀全斗煥在「光州事件」的兇殘程度對台灣的蔣介石而言，可說是小巫見大巫，單單只在228事件中死亡及失蹤的人數即達數萬人之多，加上白色恐懼期間冤死的國人更是不計其數。可悲的是，台灣人民在「屠夫」去逝時還歌功頌德、立銅像、蓋紀念堂、街道、行政區、學校以「中正」為名者如雨後春筍，比比皆是，酒廠發行紀念酒、銀行發行紀念幣、郵局在「屠夫」逝世10週年時還發行紀念郵票，如今雖有撤消紀念堂之議，卻遭部分人士百般阻擾，遲遲無法定案，對受害者家屬而言情何以堪？

由韓國的處置回顧台灣政府對待「屠夫」的態度， 「促轉會」已公布中正紀念堂轉型方案，盼以「反省威權歷史公園」為主軸，認為大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應改造、及應破除園區整體崇拜軸線，執政的民進黨應即大刀闊斧，排除萬難，認真執行，不可再推拖了。

（商）

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