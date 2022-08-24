自由廣場》F16V可以跟殲20 PK嗎？

◎ 陳俊昇

這個話題的癥結點，除了原屬於四代戰機的F16V性能強化後，是否足以與做為五代戰機的殲二十隱形戰機相匹敵外，從實戰經驗來看，最主要還是要看飛行員的訓練能否無縫接軌，否則光是戰機裝備升級是不足以與解放軍空軍在實戰上取得平衡。

依照空軍規定，飛行員正式成為第一線戰機駕駛前，需要經過四百小時的飛行訓練，歷經三個階段及三機種。今年一月飛行員陳奕發生失事意外，該員換裝F16V前飛行時數只有二六○小時，未達四百小時的標準。陳奕換裝F16V後每個月的飛行時數只有三個小時，按照北約標準每個月至少要飛行十五個小時。

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究其原因，在於解放軍空軍擾台的次數正逐年增加，二○二○年為三八○架次，二○二一年為九六○架次，預料今年可能會持續增加，以達到癱瘓空軍演訓系統的目的，隱然成為新一代戰機成軍及戰力的最大隱憂之一。

解放軍在這個月的演習中，空軍跨越海峽中線進行巡航，未來將會常態化，而且次數可能會逐年增加，一方面透過破壞海峽中線宣示主權，甚至侵入領海基線與領空。

一方面如同環球時報微信公眾號樞密院十號於八月八日所揭露，台灣採購新型戰機F16V後，飛行員短缺，二○二六年前台灣需要至少一百名飛行員來彌補這些空缺，但中共戰機頻繁侵擾海峽中線，將使得我方資深飛行員疲於奔命，沒有足夠時間協助新進飛行員從事飛行訓練，導致資淺飛行員的意外發生，此為共軍擾台的一種戰術運用，透過戰機持續侵擾中線與領空癱瘓訓練體系。

如果F16V裝備升級後，確實足堪與中共五代戰機匹敵，其必要條件是飛行員的訓練必須同步完成，否則裝備的升級只是硬體的升級。至於訓練體系的完備與否，必須依靠美日提供訓練教官的支援，協助我國補充教官及飛行員訓練時數的不足，如此才能達到整體戰力升級的目標。

（作者是空軍官校兼任教官）

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