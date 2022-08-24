自由廣場》日趨緊繃的中日關係

◎ 宋磊

今年六月，由前四位日本自衛隊退伍將官出書表示，台海有事即日本有事；也就是說假若中共執意武力犯台，所波及的對象不單是台灣，連同日本的西南方的島嶼也將受到影響，尤其具有主權爭議的「釣魚台列嶼」，北京更早已視為核心利益，加以中共海軍、海警船不斷行經相關海域，中共有可能透過武力犯台時，順勢將釣魚台列嶼納入攻擊範圍，日本政府對於台海問題的擔憂自然可以理解，因日本長期仰賴海上運輸作為國內能源的重要來源，台海若發生衝突，日本的海上生命線將遭受史無前例的挑戰，因此中日矛盾將有可能持續加大。

攤開地圖來看，位於日本西南方的諸島，不但是與中國最為鄰近的島嶼，近年來隨著中共海軍、空軍快速擴張，解放軍侵擾日本的防空識別區的頻率不減，加以日本國內對於反中聲浪不減，日本為配合美國的印太戰略，自然成為印太地區對抗解放軍的前線之一。

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以「軍事作戰」的角度而言，目前日本自衛隊提升戰力的做法不外乎有下列數點：包括將現有的「十二式反艦飛彈」的射程兩百公里，增加到超過九百公里至一千五百公里，發射載台從原先的路地擴增到飛機、軍艦，大幅強化導彈的生存與打擊範圍。

海上自衛隊已擁有八艘神盾軍艦，日本政府打算額外再造兩艘新型神盾艦，始能搭配「標準六型」防空飛彈，除能摧毀來犯敵機，更能有效遏制飛行末段的彈道飛彈。隨著共軍海軍艦艇具備區域防空飛彈能力的艦艇數增加，更嚴重壓迫日本長期在海上建立的優勢，加劇兩國對峙的局面。

中日關係從原本的歷史、經濟因素讓兩國長期處在競爭狀態，如今更因台海局勢的變化，加以美國印太戰略的升溫，中日兩國已變得無法預測，唯一不變的是，區域情勢的變化正挑起日本的民族主義，增進安全同盟與強化國防是日本唯二的選擇。

（作者是淡江戰略所博士生）

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