自由廣場》（鏗鏘集）屏東，治理之路

◎ 李敏勇

台灣的地方治理在不同的縣市呈現不同的樣貌，地方資源、地域條件和行政首長的能力交織治理成果。一些民調反映行政首長的施政滿意度，成為評價參考。有些地方客觀條件不足，但成績亮眼，例如屏東縣；有些地方資源條件豐厚，但滿意度常殿底，例如台北市。倚頭不一定包贏，反之，倚尾不一定包輸。事，仍在人為。行政首長的能力、品格，反映在治理成果。民選行政首長，上台都風光，下台漂亮才重要。

二○二二年又是台灣縣市首長及地方議會改選的時候，有些首長仍可競選連任，有些首長已兩任屆滿，正是驗收完整施政成果之時。屏東縣長潘孟安以《無路，可走》出版了一本亮眼書冊，提出「屏東沒有路／就自己鑿路」的縣政兩任八年報告書，既是自己從政的紀錄，也是對縣民的報告，更是向台灣全國的展示。政治之所以仍然可以動人，這應該是一個例子。

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屏東縣南北一百多公里，族群多，三面環海，堪稱日頭的故鄉，大航海時代即在世界接觸留下形跡，具有歷史的深厚度。「無路」是現實資源的困境；「可走」是理念的堅持與實踐。潘孟安以觀光、醫療、族群；交通、農業、造才；藝術、教育、共榮；．城鄉、財政、行銷，分「滯」「流」、「轉」、「躍」四個主題，報告了他八年的成果，可以視為縣政願景的展現。

無路，可走，和沒有路，自己鑿路，讓人想到日本詩人高村光太郎一首日本學童在教科書裡會讀到的詩：

在我面前沒有路

在我之後路形成

啊啊 自然啊

父親啊

讓我能自立的父親

不要放棄守護我

不斷充填氣魄給我吧

為了這條遙遠的路

為了這條遙遠的路

——路／高村光太郎

這首詩，不只日本兒童在教科書閱讀，日本航空也在一九六○年代以大學畢業生的海外旅行開拓視野為訴求，在廣告中引用這首詩，「從○出發」的標題開拓了青年的心境。在某一方面，潘孟安在屏東縣長任內也具有這種心境，他常提到「文化」，視為核心精神。高村光太郎這首詩裡的「氣魄」正是他的意志力。潘孟安的屏東縣治理，有心有力，呈現出動人的政治風景。台灣面對國家困境，也應該有這樣的積極力量。縣市長改選在即，選民應展現選擇的眼光。

（作者是詩人）

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