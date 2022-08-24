社論》武統是台灣團結推進器

陸委會上週發布最新民調，高達八十四．七％反對「一國兩制」，僅六．一％贊成。認為中共對我國政府不友善達八十．八％，對人民不友善有六十六．六％，創下二十多年新高。約此同時，台灣民意基金會的調查顯示，二十歲以上的台灣人裡，有一半民眾支持台灣獨立，十一．八％傾向兩岸統一，二十五．七％選擇維持現狀。對比先前的民調，該基金會表示：這次中共對台軍演，對既有統獨傾向的影響微乎其微，充分顯示台灣人統獨傾向已具有高度穩定性。

然而，中國的想法與台灣不一樣。中國駐法國大使盧沙野便稱：分裂中國並不是台灣民眾的真實意願，當前局面是台灣當局的反華宣傳、去中國化宣傳造成的。盧沙野認為：台灣民眾被台獨思想灌輸、毒害了，應該進行再教育，來清除這種分裂主義、分離主義的思想。他還透過俄羅斯媒體說：如果台灣人要用公投來決定自己的命運，那就必須在全中國進行！其實，台灣人民意願的變化，反映了從威權統治到主權在民的自由選擇。二○○八至二○一六，馬英九終極統一了八年，台灣主流依舊朝獨立方向前進，這就說明在民主台灣，選舉產生的政府無法灌輸選民什麼思想，真正的情況恰好是選民引導政府。

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更進一步觀察可以發現，一九八八至今三十餘年，台灣主流民意「化統漸獨」，大體上有內外兩種力道使然。一是，台灣內部的民主自由，激發人民的內在潛能，自然迎向普世價值，越來越多人認為台灣已經是或應該要自成一國，由自己來自我統治、決定未來，在這種基礎上走向正常國家。二是，對岸的專制中國（PRC），從來未曾統治台灣，卻揚言台灣是中國的一部分，阻撓各國與台灣正常往來，杯葛台灣參與國際組織活動，連兩岸經貿也被當作政治武器，對台軍事威脅更不在話下。於是，台灣的內聚力，加上中國的敵對感，把台灣拉向國共期待的反方向。香港二度回歸之後，所謂的圍台軍演、再教育台灣人，當然又加大了台灣的離心力。

最近幾年，北京的對台政策作為，從和平統戰轉為武力統一，不但令台灣人民更加反感，也引起國際社會同聲譴責，堪稱習近平的一大失敗。姑且不論二○一六起拒絕與台灣民選政府對話，不一而足的經貿脅迫，從一國兩制台灣方案（二○一九）、香港國安法（二○二○）、否認海峽中線（二○二○）、台海不是國際水域（二○二二），在在提醒台灣與國際，完成香港二次回歸之後，習近平已經失去和平對話的耐性，流露出不惜武力併吞台灣的急迫感。從而，國際社會對中國的評價急速逆轉，台灣的中間選民、維持現狀也朝捍衛台灣修正。可以說，武統令台灣人民同仇敵愾，堪稱台獨的推進器。姓黨媒體，外交戰狼，不也都在扮演這種角色嗎！

北京有一個大錯特錯或將錯就錯，即，認定蔡英文是台灣民意變化的塑造者。而這對她，既是不虞之毀，也是不虞之譽。二○一六以來，維持現狀四個字，成為蔡英文的口頭禪；遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，十四字訣如如不動。操心也危的獨派，經常批評她缺乏作為，沒有善用有利條件推進台獨。華府肯定蔡英文，也不是因為她的積極作為，而是讚賞她的戰略耐性。說來很諷刺，北京認定的蔡英文挾洋謀獨，實際上是自己的武統冒進行動，讓穩健應對的她予人抗中夠力之感。反倒是，國民黨、民眾黨主張交流溝通，被武統冒進行動逼到中共同路人的窘境。

所以，一黨專政，數位極權體制，強國夢，這些政治概念只堪作為內部統治工具，但要拿來與外界的開放社會溝通有其困難。北京認為，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，不啻在美中溝通樹立一道價值鐵牆。對台灣，北京可與威權屬性的國民黨反獨促統共識、民眾黨兩岸一家親，無法與堅持主權的民進黨溝通，更絕緣於充滿活力的自主民意，並不令人意外。尤有甚者，越是強逼他國承認台灣屬於中國，越是證明台灣自成一國，果真屬於中國又何必多費唇舌？而中國的溝通、共識，也很容易顯露其獨斷的本質：談判前提以我為主，否則一切免談。故而，只要它的對手委曲求全或有求於它，中國便可未戰先贏。這也可以解釋為什麼，台灣的政黨、政治人物，越是迷信跟北京共識、一家親，就會像牛鼻拴上繩子一樣，一步一步被牽到北京去。

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