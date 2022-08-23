自由廣場》二○二五非核家園時程應適度展延

◎ 陳明真

近來電力供需出現明顯落差，久違的橘燈（備轉容量率五％以下）頻頻出現。為了達到穩定供電，政策需要因應新挑戰而有所調整。

政府本來計劃二○二五年天然氣，煤炭和綠能發電比例為五○—三○—二○。因疫情及其他未能事先預料到因素，使得廿％的綠電進度嚴重落後，不得不下調到十五％。太陽光電和風力發電是間歇性能源，需要周邊設備如儲能裝置及快速反應發電廠的支持才能穩定供電，而這些設備嚴重不足。未來有可能出現供電不穩甚至成為棄電情況。

請繼續往下閱讀...

今後四年有下列核心基載電廠陸續除役：核二廠二號機，核三廠一號機，核三廠二號機，加上大林、興達、通霄、麥寮等十二座火力發電廠。如此巨大的電力缺口原計劃由興建天然氣發電廠來填補，但天然氣第三接收站的興建波折，經過公投始確定延後到二○二五年六月才能完工供氣。第四接收站環境影響評估受挫，前景不明。第五接收站也碰到困難，因此新建天然氣發電廠會面臨無氣可用，發不出電的情況。

近年由美國發起，歐盟、日本、印度、五眼聯盟響應的世界供應鏈重組的政策，也使得國內外廠商大舉投資台灣，尤其是半導體產業增幅特別大，電力需求遠超過原先規劃。

疫情加上烏克蘭戰爭打亂原有的電力規劃，因此二○二五年非核家園的政策也宜適度調整。建議改至二○三五年，這樣核能電廠可供給十幾％的穩定電源，如此政府可以從容達成目標，並有充裕時間完善規劃未來世代的能源布局。這樣的時程並不算長，德國在一九九七年確定非核家園政策，目標原訂今年完成。德國總共花了廿五年的時間。而我們花十九年應屬合情合理的。又據外電報導，德國總理蕭茲宣布德國政府計劃今年底後，仍繼續使用核電廠，以確保電力供應充足。這項宣布顯示全世界最反核的德國，也願意務實面對缺電問題。

能源政策是每一個國家最上位的政策。能源供應充足，其他政策才能順利推展，國民才能安居樂業。目前政策碰到瓶頸，因此需要變通。把非核家園延後十年應是最具效益的做法。

（作者是前立法委員、民進黨籍）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法