自由廣場》下一代主力戰機 不宜叫停

◎ 諸葛風雲

有媒體報導，因不符現階段戰備需求（不對稱作戰），所以空軍下一代主力戰機研製案喊卡。

自烏俄戰事開打後，不對稱戰力突成顯學；但隨著戰事推演，發現不對稱作戰似僅適用於防守，若遇到要反攻這種正規作戰，或是像現在台灣面對中國每天機艦侵擾的灰色行動，還是需要有傳統兵力應對。近代軍史上有幾個慘痛經驗可供參考：

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一、第五次中東戰爭：一九八二年六月九日，以色列與敘利亞在貝卡山谷爭奪制空權，因敘利空軍較弱，竟然想以陸基防空飛彈取代戰鬥機，把大量飛官轉任飛彈官，結果在以色列的電子干擾及反雷達導彈等的壓制下，以軍摧毀了貝卡谷地三十個導彈陣地中的二十九個後，再派戰機清理戰場，擊落了八十多架敵機，自己的損失極小。所以地對空防空飛彈雖可威脅敵機，卻無法代替戰機，尤其有不明飛機接近時，還是要派警戒機前往攔截辨識，不可能直接就開火。

二、英阿福克蘭群島戰爭：阿根廷因海軍較弱，龜縮於港內，但阿根廷空軍還是運用法製超級軍旗攻擊機搭配飛魚反艦飛彈，還有美製A-4天鷹式攻擊機攜帶傳統炸彈，闖入英國特遣艦隊的火網內，擊沉二艘驅逐艦、二艘巡防艦、一艘登陸艇(LCU)、一艘大型徵用船的可觀戰果。

三、有IDF才有美、法國出售戰機：一九八○年代因受限於美中簽定的八一七公報，所以台灣必須繼續使用F-104及F-5E/F做為主力戰機，所幸在國防自主的政策下，由美國技術指導後自主研製出IDF戰機，也因此美、法兩國才接續出售F-16（一百五十架）及幻象2000戰機（六十架），但也造成IDF戰機由原本預定二百五十架減產為一百三十架；有IDF戰機，中科院研製的雷達、天劍一、二型空對空飛彈、萬劍彈才有載台可以運用，顯見IDF戰機具有帶動軍工產業火車頭的價值。

猶記得勇鷹高教機出廠時，漢翔員工感謝小英總統支持國機國造的畫面，大家沒看到的是中科院及國內相關廠商也同感欣喜，獲得繼續研發生產的資源。當我們看到韓國自製的KF-21獵鷹戰機試飛成功而心生羨慕時，期待高層能繼續支持國機國造。傳統作戰與不對稱作戰相輔相成不可偏廢，國機國造好不容易以勇鷹高教機延續下去，不要又自己砍掉未來的機會。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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