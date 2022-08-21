自由廣場》機場搶人口角 三位立委錯了

◎ 張世賢

十八日晚間在桃園機場，三位立委為帶走從柬埔寨返台的陳姓男子，與航空警察發生口角，誰是誰非要從「人口販運防制政策」探討。

人口販運防制政策，在保護更多的受害人、緊急保護其他可能即將受害的人、公共利益大於個人私利的整體性與強制性。航警局是依《人口販運防制法》第十一條，保護被害人安全之必要，作為執法依據。

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爭論一：三位立委應該協助航空警察鑑別「人口販運被害人」，並提供有關營救受害人的資訊給警方？還是跟警方發生搶人衝突？人口販運防制法第一條開宗明義「防制人口販運行為及保護被害人權益」，第十一條第一項規定「司法警察機關查獲或受理經通報之疑似人口販運案件時，應即進行人口販運被害人之鑑別」。如於本案，鑑別之目的，在確認陳姓男子是否就是人口販運被害人？如果是，陳男應「於檢察官偵查中或法院審理時到場作證，陳述自己見聞之犯罪或事證，並依法接受對質及詰問」（第二十三條規定）。三位立委未協助航空警察鑑別陳姓男子是否為「人口販運被害人」，並提供有關營救受害人的資訊給警方，卻上演搶人戲碼，表現是否失態？

爭論二：《人口販運被害人鑑別原則》有否規定「司法警察人員詢問疑似人口販運被害人時，基本上要當事人同意」？無。不必要。鑑別是在確定當事人是否為被害人，如鑑別為被害人，則需要保護，並由受害人追蹤加害人相關犯罪資訊，以保護更多已經發生，及即將發生的被害人。鑑別的程序是有利於當事人，並有利於人口販運防制政策。如果疑似人口販運被害人可以不同意鑑別，不僅自私自利，且造成治安漏洞，難以救出更多的被害人。

爭論三：人口販運防制政策具有公共保護性、緊急性、整體性、強制性；不是個別保護、可緩慢、自由鬆弛。受害人不能只管自己獲救，不關心其他未獲救者，要整體思維，而不是個人自私自利的考慮，要與警方合作，提供有關加害人犯罪的資訊，這些資訊很重要，很急迫。稍微一慢，加害人可能凌虐受害人致死，或轉運到泰國、緬甸，增加救助的困難；所以要基於公共利益大於私利，救人急於救火的急迫性與強制性。

此次，航空警察與三位立委的口角爭議，是非對錯很清楚。三位立委是錯的，做了不良示範；希望大家要抱持同島一命，相互關懷救助。

（作者為中華民國公共政策學會榮譽理事長，前中興大學公共政策研究所所長）

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