自由共和國》曾進發／七夕銀河拱橋與浪花朵朵

七夕銀河拱橋與浪花朵朵

曾進發／攝影詩人

弓形銀河懸浮在東台灣淡藍色的夜空上

三仙台橋神龍擺尾震起了八道弧形浪花

情人們在三仙台八拱橋上談情說愛

牛郎織女在鵲橋兩端揮淚期待再相逢

愛情是跌宕起伏的海浪

有時風平浪靜有時波濤洶湧

有時乘風破浪有時一波三折

海岸輕輕拍打著銀色的浪花

一波接著一波一朵接著一朵

彷彿是愛情永恆不變的節奏

海浪會升起高潮也會沈落破碎

八道巨浪構築了浪漫的三仙台橋

超級海嘯潑灑出七夕銀河鵲橋

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