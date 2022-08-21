自由共和國》曾進發／七夕銀河拱橋與浪花朵朵

曾進發／攝影詩人
弓形銀河懸浮在東台灣淡藍色的夜空上
三仙台橋神龍擺尾震起了八道弧形浪花
情人們在三仙台八拱橋上談情說愛
牛郎織女在鵲橋兩端揮淚期待再相逢
愛情是跌宕起伏的海浪
有時風平浪靜有時波濤洶湧
有時乘風破浪有時一波三折
海岸輕輕拍打著銀色的浪花
一波接著一波一朵接著一朵
彷彿是愛情永恆不變的節奏
海浪會升起高潮也會沈落破碎
八道巨浪構築了浪漫的三仙台橋
超級海嘯潑灑出七夕銀河鵲橋
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw