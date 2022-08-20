自由廣場》從香港看藍白「媳婦兩頭瞞」

◎ 李廣智

香港「壹傳媒」創辦人黎智英及其旗下「蘋果日報」六名前高層與三間公司涉嫌觸犯港區國安法「勾結外國勢力」等罪名之案件，將在不設陪審團之情況下進行審訊，成為繼唐英傑案、四十七人初選案之後的第三例。

五月初，多名美國國會議員致函總統拜登，促請華府制裁《港區國安法》指定法官及檢控人員。具體措施包括禁止渠等入境美國，凍結在美國的資產，禁止使用所有經營美元業務的銀行（幾乎是全世界所有的銀行）。

請繼續往下閱讀...

有統計指出，香港在二○二一／二二年度（上年度）有三七三四名公職人員辭職，較前一年度大增一倍，辭職率達二‧一％，創主權轉移以來新高。近日更有報導指出，香港去年有七十多名公務員因拒簽擁護基本法與效忠特區政府聲明，而被提早退休或解僱，原因是香港政府無法強逼市民愛國愛港。

身份認同固然是原因之一，但更重要的是現時美中關係之惡劣比冷戰時期更甚。過往香港可以「左右逢源」，同時享受美國給予的特殊待遇以及來自中國大陸的大量資金，現在則是一個表態的時代，親中或親美只能二選一。選擇效忠於中共政權，等於自絕於西方世界，包括台灣，香港政府早已用行動作出表態。試問香港公務員那有不及早「用腳投票」的道理呢？現今柯文哲與國民黨之流還抱着「媳婦兩頭瞞」之幻想，實屬愚蠢！

（作者為整理師，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法