自由廣場》章萬安·盧武鉉·鄭運鵬

◎ 張經偉

「論文門」終使林智堅退選時，許多網友稱此為誠信問題。然而，隨後藍綠白黃的相互攻防，仍離不開論文此物（乃至黃國昌直接獻寶論文三篇並嗆「陳明通根本看不到車尾燈」）。我不禁疑惑：人們在意的，究竟是誠信，亦或是「高學歷」本身？

封建時代，一個謀求繼位的人，若惹上「血統門」，就可能誠信破產、淪為政治廢人。沙皇之位空缺時期，多個「偽德米特里」皆是例子。換至今日，常有網友稱蔣萬安為「章萬安」，卻不會使他退出政壇。與其說問題在於誠信，不如說當今台灣已無血統貴族。然而，同樣事涉誠信的「論文門」卻會致人退選，這種學歷崇拜現象（及其反作用力）何來？

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許多台獨派人士，常稱此為中華文化科舉遺毒，然我相當有疑：韓國的科舉歷史比台灣更為深遠，兩位朝鮮大儒（退溪李滉、栗谷李珥）頭像皆刊印於韓圓上。如此韓國，卻曾選出高中畢業的盧武鉉擔任總統，且頗得後世懷念（電影《正義辯護人》主角原型即為盧武鉉）。

我認為，學歷崇拜現象，主要源於台灣特有的一個選舉文化：競選看板。常見候選人的姓名、相片、學歷（當然一定是碩博士）三位一體地高懸於大街小巷。大秀此君學位，想來是欲指出其智能。久而久之，眾人關注的就純然是高學歷本身。如同古老的禪宗寓言：你手指向月亮，人們更是看向你的手指，而非月亮。

吾人對那一紙紙高學歷如此執迷，我著實心憂：智慧豈只在於學術象牙塔？就此而言，林智堅換成鄭運鵬，焉知非福。鄭運鵬「只有」學士學位，他的競選看板，沒有高學歷可秀。若鄭運鵬能一展其才，或能多少緩解台灣這股病態的高學歷崇拜狂熱吧！

（作者為清華大學歷史碩士，高雄市民）

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