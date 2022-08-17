自由廣場》（鏗鏘集）校譽說，學歷論；政治刀，學術刃

◎ 李敏勇

民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文事件，台大社科院院長蘇宏達和校長管中閔現身發佈撤消碩士學位，以影響校譽為由，道貌岸然地以台灣大學校譽為名，昭告這一爭議事件的處置結果，但爭議似乎未明，不只林智堅喊冤，多位學界人士也各有正反評議，似乎不能排除政治鬥爭介入調查的各說各話。

就談台大校譽吧！管中閔和蘇宏達對台大校譽有正面貢獻嗎？二○一八年，管的不當獨董事件，甚至也捲入論文抄襲爭議，台大校長位子的取得也鬧得風風雨雨；蘇宏達假藉外交官，捲入台灣外交官自殺風波的不名譽事件，難道對台大無損？管、蘇只讓人感覺藉大學職位進行政治鬥爭，成為政黨之刃。看來，這事件仍然要交給桃園市選民去判斷、取捨了。

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要說台大校譽，最近以百齡辭世，不及看到台灣真正成為正常國家的彭明敏，一九六四年因「台灣人民自救運動宣言」事件，成為政治良心犯，被迫流亡二十多年，台大並未善盡保護知識良心之責。宣言主張印證政治發展，正是台灣之路。昔日台大也以「校譽」之名，將時任台大政治系教授兼系主任的他除名，迄今未予恢復。而陳文成紀念碑石在台大校園延宕，也是繼楊泮池校長之後、管的拖延多時，遲遲完成。台大在台灣民主運動發展的歷程扮演的是正反修羅，光影兼具。什麼是台大「校譽」？因人而異？

政治公職之重視學位加持，為台灣特有的現象，大學特別為政治人物量身打造的在職進修班，或因近年來論文門事件層出不窮而緩慢下來。看看世界政治人物的身世、履歷，少有像台灣這樣重視學位，碩、博士滿天飛的情形，有哪幾個國家、哪幾位總統、首相、總理、部長是碩、博士？反而政策幕僚體系多學有專精，以因應策略。一九九○年代，英國首相梅傑，高商學歷，金融保險員出身，叱吒一時。台灣的文憑病真是的！

政治人物論文門事件的層出不窮，提醒台灣社會：學力，學歷論的思辨。一九六○年代，日本SONY社長盛田昭夫一九六○年代的「學歷無用論」，強調能力而非學術背景，批判文憑主義，曾是警世之言，但重學歷習性似乎綁架台灣社會，不知學歷不等於學力。台灣的職業學校從高職、五專到技術學院、科技大學，文憑重了，但技術運用呢？太多大學，太多碩、博士，但進入社會使力不上，學用無關徒增問題。

校譽、學歷還是會被放在社會的評量儀被檢視！

（作者是詩人）

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