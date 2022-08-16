自由廣場》詐騙集團猖狂 如何透視人心？

◎ 劉剛維

最近最多人關注的事，就是國人被詐騙集團誘拐到柬埔寨，原本滿心期待是前往打工賺高薪，到當地卻遭人蛇集團控制、囚禁、虐待。其實十多年前已有類似案件。發生在中國廣西的南寧，一個大部分台灣人沒聽過的小地方。

筆者朋友的親身經歷，受害者聽朋友聲稱南寧有投資賺大錢的機會，結果一下飛機，手機、護照立刻被收走，所有的人被強制關在一起，詐騙集團會一個接一個詢問帳戶有多少錢，強迫匯款，並且要求再找其他朋友到南寧。許多被害人一再哭求後好不容易討回護照逃回台灣，身上已被洗劫一空。

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以筆者從警十多年，接觸詐欺被害人經驗，筆者認為問題核心在於人性中的「貪」始終不變，因為人活著就會有慾望，想要更多，貪婪之心一旦生起，人會變得盲目，而詐騙集團就在此時趁虛而入，利用貪婪之心，榨取錢財。

防詐騙不是靠警察在機場舉個牌子、逐戶家戶訪查宣導就有效，也不是抓了幾個車手、破獲洗錢機房之後詐騙集團就從此不再吸收新血、重起爐灶。國人要不被騙，須由自身做起，在聽到有賺大錢機會時，最好先冷靜下來想清楚，這種好事真有可能這麼簡單，就發生自己身上？世間執念要明心性，回歸自身，從根本去想，貪念就會像慢慢清澈。

（筆者為基層警官）

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