自由廣場》國際有志一同 中國日暮途窮

◎ 林逸民

日本進行內閣微調，前首相安倍晉三胞弟岸信夫卸任防衛大臣，傳主要是因健康因素，而新任防衛大臣濱田靖一，七月底方與前防衛大臣石破茂等人組織「思考日本安全保障議員之會」訪台並晉見蔡英文總統，立場明確；岸田首相此一人事考量，言外之意相當明顯。

美國眾議院議長裴洛西亞洲行，遇到南韓總統尹錫悅稱請假避見的特殊狀況，尹錫悅本來立場親美反中，突然告假躲避，世人猜疑南韓是否發生重要政策轉變，但只是虛驚一場。不久，中國針對南韓薩德系統喜孜孜地發表「三不一要」，尹錫悅政府立即嚴詞駁斥，讓中國下不了台。

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南韓佈署薩德系統讓美國可監視到中國家門口，使北京極度忌憚，三番兩次要求撤除，更大力介入南韓國內政治，希望除去這個眼中釘，然而儘管左派反美親中的文在寅受中國蠱惑，尹錫悅政府的國家戰略思維可是相當清楚，薩德系統是南韓國家安全所繫，豈可自廢武功？中國一再威脅要求撤除，南韓就只有堅定站在反中的一方。

中國不僅在日韓吃癟，在歐洲也成為過街老鼠，中國於歐洲倡導中東歐合作機制，參加的國家一度高達十七個，但立陶宛已率先於二○二一年退出，如今拉脫維亞和愛沙尼亞也跟進，波海三國都不想再與中國有任何瓜葛，可說中國一帶一路的重大挫敗。立陶宛交通和通訊部副部長大方訪台，中國只能空言恫嚇，聲稱制裁，但是立陶宛早已不屑陷阱重重的中國市場。

中國市場也早就成為危險地帶，中國公布出生率連續五年暴跌，各國專家則認為實際情況比官方數字更嚴重，人口將快速縮減。而政府債務危機甚囂塵上，銀行體系地雷遍布，河南村鎮銀行無法提款，地方政府債務壓力沉重，河南周口市鄲城縣發不出司機薪資公車全面停駛，種種跡象都顯示中國即將大難臨頭。

這也是各國為何越來越不理會中國的原因。過去，各國以為中國有龐大市場，結果發現中國只會偷竊技術、處處坑殺，如此卑劣不誠實的作為已讓各國大為反感，如今連市場本身都成海市蜃樓，當然敬而遠之，以往中國到處在國際上威脅他人，如今將越來越是四處碰壁。

國際情勢對台灣越來越有利，雖然天佑台灣，但我們也要做好操之在己的部分，積極發展經濟、強化國防，只要全心全意自強，自助人助天助，台灣人建立正常化國家的心願，會比想像中更快實現。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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