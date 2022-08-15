自由廣場》幫你看懂岸田內閣改組

◎ 王輝生

由於疫情蔓燒，加上中國欺門踏戶，內外交迫的岸田政權，支持率暴跌，八月十日閃電改組內閣，以安內攘外。

岸田派人少勢孤，只好雨露均霑而獨掌外交及國防。對岸田而言，親中的林芳正外相是股肱近臣，為往後的日中修好預留餘地，因而續聘；挺台的防衛相岸信夫身體違和，就順水推舟讓他下台。但，後繼者須能仰承上意且有別於林外相的親中，才能放心又能服眾。

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強化防衛是新內閣的首務，關鍵的防衛費，由於曾任防衛相的浜田靖一，對增幅防衛費的態度消極，深合岸田之意。讓無派閥又善於妥協的浜田把關，即可預防防衛費的無限上綱，又因浜田剛訪台並晉見蔡總統，可算是友台派，用他來接替岸信夫，不但可如臂使指，又可杜親台派的悠悠之口。

由於林外相親中啓美疑竇。支撐安倍．菅政權的「岩盤保守層」力挺高市。所以在人事發布前《富士夕刊》以斗大標題「外相、防衛相，美國重大警戒『美國高官對林芳正保持距離，排除高市早苗將對世界發出錯誤的訊息」，提醒岸田切勿徘徊岐路。

岸田為了政權的穩定，也為了未雨綢繆，將總裁爭戰時的二位對手，高市早苗及河野太郎收編入閣，納於麾下，防止他（她）們捲土重來、再度覬覦大位。

由於最大派閥安倍派群龍無首，岸田乘機拉拔安倍側近的萩生田光一前經產相，即使他涉及舊統一教會，仍然被委以政調會長的重任。

當日本抗議中國飛彈射入日本專屬經濟海域時，中國竟惡言相向：「日本最沒有資格說三道四」。面對無理指控，職司外交的林外相卻置若罔聞，反而，萩生田政調會長挺身而出，在十日的就任記者會上，如響回應：「安倍元首相說『台灣有事=日本有事=日美同盟有事』，中國用自己的行動（發射導彈）正好印證了此言不虛」。其剛腕作風，宛如後安倍的代理人。

岸田新內閣以防疫及防衛為要務，起用舊臣班師回朝，三任加藤厚生勞働相以安內防疫，二任浜田防衛相以攘外防衛，新瓶裝舊酒，能否奏效，下月，日中建交五十周年紀念日，即可部分揭曉。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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