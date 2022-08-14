自由廣場》挑戰國際法的「毀三線、建三區」

◎ 楊宗新

針對共軍在台海周邊進行的軍演，大陸中國政策科學研究會高級研究員王雲飛指出，其目的是為了「毀三線」│海峽中線、領海線、能源生命線，及「建三區」│封控區、禁飛禁航區、常態化戰巡區。

由於王員所任職的單位，隸屬於中共中央政策研究室，被譽為「三朝國師」的政治局常委王滬寧，曾任該機關首長長達十八年，並且在十九大中以此身分進入領導核心，因此王雲飛的觀點，絕不能單純以個人言論視之，更可能帶有中國試圖向外「測風向」的意味，畢竟「毀三線、建三區」的內容，挑戰了多項既有國際法原則。

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「毀三線」中，海峽中線及領海線，均具有規範性質。海峽中線，顧名思義是海峽的中間線，當國家之間領海或專屬經濟區有所重疊時，通常會以中線為原則，對半區分。自兩岸對峙以來，雙方基本恪遵中線原則，但終究因未簽訂明文協議，使得中線原則只能視為一種政治默契，無法達到具有強制力的程度，當共軍片面突破時，只能憑實力加以捍衛。

領海的界線，過去並無一定標準，一九九四年《聯合國海洋法公約》實施後，始確立國家可主張自領海基線向外延伸至多十二浬的領海。在本次共軍演習劃設的六個演習區中，有兩區進入基隆、高雄外圍十二浬，然而在軍演期間，共軍無論艦艇、戰機或飛彈，均未實際進入我國領海，可見「打破領海線」終究只是個討嘴上便宜的妄語。

「封控」或曰「封鎖」，是一種在十九世紀國家發生爭端時，常用以向對方施壓的方式，在國際社會尚容許以武力做為解決國家紛爭的舊時代，為法律所容許。二次大戰後，《聯合國憲章》僅將封鎖做為國際社會對抗侵略國的手段之一，一九六二年古巴飛彈危機時，美國為阻止蘇聯將載有核彈頭的船艦開入古巴，雖對古巴實施封鎖，但在公佈海域範圍時，也只採用「檢疫」名義。

「禁航區」通常由國家劃設於領空，或至多向外延伸一定範圍。一九九一年波斯灣戰爭後，聯合國為制裁伊拉克侵略行為，設置「伊拉克禁航區」，但這畢竟是多國共識的結果，中國如在臺海劃設禁航區，無異直接挑戰國際法，必招群起撻伐！

（作者為公務員，台中市民）

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