自由廣場》雙語路上 一名英文老師的分享與感謝

◎ 李秋欣

二○三○年雙語國家政策已經如火如荼地進行著，從政府到民間，從學術機構到公司行號，似乎，雙語已成為人人關心的話題。這當中，有人肯定，有人質疑；有人接受，有人抗拒，全國上下瀰漫著對雙語教育的不同態度及看法，「雙語教育」也儼然成為一個茶餘飯後閒嗑牙的熱門話題，我在非教育圈的朋友，常常問我：「雙語教育到底在幹嘛？」「到底實施雙語教育，好，還是不好？」

關於這些問題，輪不到我來回答，因為我只是個小小的國中英文老師，沒有雄厚的學術背景，看的面向也不夠廣泛，不過，我倒是可以分享，在第一線的教學現場，在實施「雙語教學」後，我看到的一些現象。

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首先，我想先釐清一件事：在臺灣這個以中文或臺語為母語的環境底下，英文是一個外國語言，孩子們在日常生活中是聽不到英文的。然而，因為雙語教育的推動，教師在校園中使用英語的頻率增加，所以在這一年間，孩子對於「在學校會聽到英文」這件事，已經愈來愈習慣。在我的課堂中，或是在走廊上，孩子們已經習慣「看到英文老師可以練英聽」，又或者，「遇到英文老師是可以跟他講英文的」。

其次，因為各個學校推動雙語的專案不同，在進行雙語教學的作法或許會有些微差距，但有一件事情是確定的，那就是：有一群國中小的老師們，已經開始在受訓、在增能，也開始在校園中，為孩子們營造一個雙語的環境。

看到這樣的景象，我的內心是感動的，因為我看見，音樂老師、美術老師、家政老師、童軍老師、健體領域老師、還有表演藝術老師，都在他們的課堂中，無論是使用課室英語，或是介紹學科中的重要英文用字，他們已經開始讓孩子們有更多接觸英文的機會。身為英文老師的我，多麼希望孩子有機會多聽、多講、多練習，而以前，只能單打獨鬥的我，現在，竟意外地有這麼多老師願意一起努力，給孩子更多接觸英文的機會。

不僅如此，今年暑假，我很幸運地因為協助者的身份，參與了國教署與臺師大合辦的跨國視訊研習營，研習過程中，很榮幸地認識來自全臺灣各地的國中小學老師，這些老師，各個才華洋溢，對教學充滿熱情，不僅在學科上有專業知能，更在與外國講師的互動中，充分展現出能以雙語授課的能力。這些老師，利用自己暑假的時間，參與增能研習，積極與外國講師互動，吸收國外實施雙語教育的經驗，並努力與國內的老師們共同備課，期待能在新的學期，籌畫出在臺灣這個環境，適合孩子們的雙語課程。

他們默默地在努力，期許自己的英文能力能更好；他們默默地在準備，只希望能帶給孩子們更精彩、更有意義的雙語課程。

誠然，臺灣的雙語之路還在摸索的階段，許多學者專家的意見也不大相同，但我看到這一群默默在耕耘的國中小學老師，不禁打從心底，希望能多給他們一些支持、一點掌聲。因為，看到他們的付出，我的內心，只有感謝與感動。

我希望，藉由這些分享，能向這群默默在努力著的國中小學老師，致上最高的敬意，也期許未來，能有更多優秀的人才加入雙語的行列，讓我們的孩子接受到更優質的雙語教育，成為更好的人。

（作者為國中英文老師，臺北市民）

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