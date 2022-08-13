自由廣場》安坡部落的文健站智慧

◎ 陳劍賢

從二○○六年原民會在部落推展老人日間關懷據點以來，期間配合長照2.0計畫更名為文化健康站，業已實施十六年，據原民會統計資料顯示，每四名原住民長者就有一位參與文健站活動，政策績效卓著。

但無論是老人日間關懷據點或文化健康站，其實施計畫預算內容皆屬健康促進、文化傳承及午餐供應等經常門經費，屬資本門的站點場所，皆以借用社區活動中心為主，甚至借用民宅及教會，遇到社區辦理活動或公部門政策宣導活動，文健站只能暫停，工作人員咸盼能有固定場所。

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另外，少子化導致偏鄉國小學生人數驟減，有很多空餘教室，因此社工界建議將村里的文健站就近設在鄰近小學的空餘教室，除有效使用公用場地外，更可老幼共學，各校營養午餐的廚房，亦可提供長者午餐，不必每天吃便當或民間團膳業者供應的制式午餐。

透過文健站的長者傳授祖先生活的智慧，可讓學童認知原住民傳統文化。以屏東縣三地門鄉安坡部落為例，就是經由設在學校文健站的長者，使用當地材料製作頗具特色的玩具，深受遊客好評，現已變成該部落重要產業，還有效增進了長者的社會參與感。盼望主管機關深入評估、推動。

（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所助理教授）

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