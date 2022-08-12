自由廣場》從拜登、歐盟破擁核話術

◎ 吳海瑞

歷經一年多磋商，美國參院終於在七日通過「通膨削減法案」，內容涵蓋投資能源計畫、降低藥價、削減聯邦赤字，後者將對美國企業實施十五％的最低公司稅，以及對企業實施庫藏股課稅一％來達成，也是此法案的主要財源。

整體通膨削減法案的規模為四三七○億美元（約台幣十三兆），其中將規劃三六九○億投入氣候和乾淨能源計畫，被視為是美國史上為對抗氣候變遷所做的最大投資，目標在二○三○年前讓溫室氣體排放量比二○○五年水準降低約四十％。

請繼續往下閱讀...

有六百億列為再生能源獎勵措施，把清潔能源製造引進美國，並提供生產抵減稅額，資金將流入風電、太陽能、電池開發，以及將乾淨能源納入電網的業者；一百億元將提供消費者能源補貼，如節能產品、購買電動車等，不過，電動車必須在北美製造，而且車廠必須盡快停止對中國電池供應鏈的仰賴。

在民主黨議員曼欽的堅持下，法案也為石油、天然氣和煤炭等傳統能源以及核能「提供支持」。很顯然，七月份被歐盟納入「綠色投資項目」的核電、天然氣，和傳統能源一樣，被邊緣化了。

歐盟將天然氣、核能貼上綠色標籤，遠因是COP26會議上，主要的國際開發銀行明確表明不將核電納入投資標的，如世界銀行集團(WBG)指出將把資源放在水力、地熱、風、太陽能上。近因是俄烏戰爭，俄羅斯減少對歐洲供氣，讓能源有近半依賴天然氣的德國產生危機感，於是與一直努力想讓核電擠身綠能之列的法國，共同支持了此議案。反核大國聯手核能大國，這是荒謬之一；而燃氣發電雖然比燃煤較少空污與排碳，但盛產天然氣的俄羅斯，也未聽聞以綠能之名自居或推廣，這是荒謬之二。

歐盟議會「綠化案」表決時，七○五票中六十六票未出席，出席者有三二八票贊成、二六八票反對、三十三票放棄，可見意見分歧。奧地利與盧森堡會後甚至揚言訴諸司法推翻規則。馬英九說歐盟二十七國正式認定核能為綠能，是誤導的話術。

歐盟討論過程中，一再用「過渡時期的替代方案」定位核電，要求新核電廠須在二○四五年前取得興建許可，並設下多項前提，如必須是3.5代新型原子爐；而台灣核四是第三代，若要另起爐灶籌建新型核電廠，依歐盟標準，也必須於二○五○年以前找到高階核廢料最終處置設施，且不得再將核廢料輸出至第三國處置等，以台灣的條件也難符合歐盟要求。

台灣的人口結構與地理環境限制，發展再生能源，才是真招實策。近日有人根據歐盟的決議撰文說國際擁核趨勢逐漸明朗，台灣背道而馳云云，這是錯誤前提下的命題，真要答案，拜登的旗艦經濟法案，可以參考！

（作者為上市公司專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法