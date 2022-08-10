自由廣場》行政院大力打擊詐欺犯罪 值得肯定

◎ 曹耀鈞

行政院今年七月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動網領」，結合包括內政部、法務部、金管會、國家通訊傳播委員會，共同成立「打詐國家隊」，並由警政署長黃明昭與局長李西河兩位刑事專才聯手指揮，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向破解詐騙手法，建立「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標。除了操作手段明確之外，更加難能可貴的，是已核定十四億預算，增添相關偵辦機具、設備和人力，可謂人力及物力資源完全到位，充分顯現政府打擊詐騙犯罪的決心，未來打詐成果，令人期待。

台灣近年詐騙案不只橫行國內，在國際上惡名昭彰，也是不爭事實，經常讓有識之士引以為恥且憤恨難平。當然，造成這種詐騙犯肆虐的原因不一而足，非三言兩語可論述，但廣泛地教育人民能夠「識詐」，可謂打詐先鋒。因為隨著民眾閱聽習慣的急速改變，以前的年代尚可透過電視電台的廣告，來提醒全民小心提防新型態的犯罪。相對的，年輕一代都是重度手機影音節目使用者，傳統媒體已無法單獨有力地達成政策宣達。因此，聽聞警政署刑事警察局與YouTube合作，透過多位網紅拍攝反詐騙影片，勢必能讓更多年輕人和孩童能獲得最新反詐騙訊息與知識，提前防騙。

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近日，手機流傳著跨國詐騙集團對手無寸鐵的男女施暴的影像，筆者並不知道受虐者是否以前也是詐騙加害者？或只是單純求職者？不過，這都不會影響我對他們的憐憫。因為，深知真正罪魁禍首是詐騙組織的上游。千萬要謹記，善良卻無知的心態，會讓罪犯有機可乘，甚至導致無法補救的後果。國內外許多詐騙案件都告訴我們一件血淋淋的事，那就是這些詐騙犯常常利用人們的同情心、好奇心與無害假設。現代的人們，面對更複雜的網路世界與罪犯心態的極度崩壞。

我們每個人有仁慈的心，很好。但透過有效教育，讓我們更具智慧，能辨別狡詐，才是真正的文明，也才是真正最美的風景，不是更好嗎？

（作者是國際廉政評鑑專家／中華公共事務管理學會特聘研究員）

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