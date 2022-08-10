自由廣場》（林保華專欄）建立對「地痞流氓」的共識

聯電創辦人曹興誠就共軍在台灣周邊海域進行尋釁滋事演習舉行記者會，不但痛斥中共惡行，也捐出卅億元新台幣，主要作為喚醒國人的國防意識。多年前，曾經在一位綠營企業家舉辦的活動中聽過曹董的演說，講的是人生，卻已經感到他的世界觀的轉變；武漢肺炎疫情爆發後，他針對藍白政客無理取鬧給予嚴厲譴責，大快人心。

曹興誠的記者會給我很大鼓勵，主要有兩點：

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第一，蘇聯東歐變天以來，民主的倒退使我灰心，移居美國九年，看到美國對中共毫不設防，相當寒心，這也是我決心來台的原因之一。曹興誠的捐款與清醒的敵我意識，表明他與某些企業家的大不同；即使美國大亨，好些也為了貪圖利益，一頭栽進中共懷抱，上世紀末幫助中國金融界搜刮全球資金壯大中共實力，本世紀初幫助中共建立防火牆堵塞言論自由危害至今。他們失去美國的建國理念，而美國政府也不在意做出傷害自己國家的行為。這種企業家台灣也不少，曹興誠起了振聾發聵的作用，不但是對那些企業家，也是對「貪財怕死」的社會風氣，增強我的信心。

第二，曹興誠直指中共的心態和本質就是地痞流氓，中華人民共和國則是一個仿冒成國家形式的黑社會組織。我非常認同這個看法。最近我出版的《用鮮血和謊言寫下的百年中共黨史》，貫穿一條中共就是流氓無產者政黨的主軸。「地痞流氓」是華語世界的口語，「流氓無產者」是中共祖師爺馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》中對社會各階級的分析，其中對流氓無產者的分析切中中共本質。歐美的許多左膠至今還迷惑在中共的「社會主義」招牌；但香港《九十年代》雜誌在三十多年前封面專題就是中共的「黑社會主義」。

中共創立時打出的工人運動與社會主義招牌，在一九二七年毛澤東舉行秋收暴動（還向共產國際申領經費）進入井岡山與土匪合流後就變質了，不久就成為中共的主流，到了延安不久就生產、走私鴉片。國共內戰，王震部隊帶著鴉片「解放全中國」。經濟建設中的貪騙偷搶賴自然不在話下。

即使在五次圍剿中，中共內部也在互相殘殺，黨內鬥爭的手段非常殘忍，一批「先烈」就是被自己人殺的，全是「黑吃黑」模式，毛澤東是其佼佼者，習近平正步其後塵。

黨內可以如此，黨外豈會例外？對「民主人士」，對外資，利用完了再掃地出門。要再利用時又如法炮製。某些人的賤骨頭，被中共侮辱過後，再被利益誘惑，就忘記自己姓什麼。中共也將之對全球進行再教育，以達「率土之濱，莫非王臣」的目的。

面對中共入侵，台灣應有中共是地痞流氓的共識。這樣才不至於對中共存有幻想，以為只要不刺激、釋善意，中共就會放過台灣。流氓地痞就是恃強凌弱、欺軟怕硬，唯有對抗，才是出路。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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