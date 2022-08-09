社論》要有為生存而戰的決心和準備

美國眾議院議長裴洛西來訪，中國藉機生事，對台灣進行軍事行動，引起地區緊張，全球關注。中國在台灣周邊六個海域進行實彈射擊，機艦航越台海中線，演練進犯台灣的作戰計畫，還實施經濟制裁，並逮捕「台獨份子」。顯然，中國製造新台海危機，演練封鎖台灣方案，並意圖改變台海現狀，創造所謂「新常態」。一如今年二月爆發的烏俄戰爭，讓歐洲人從長年和平的夢境中驚醒，台灣經過上週的文攻武嚇，也須有為生存而戰的決心和準備。

中國耀武揚威脅迫台灣的新近大規模舉動，雖衝著裴洛西來訪而發，從我國的角度看，無論裴洛西是否成行表達堅定支持，只要中國吃掉台灣的野心不變，當前危機遲早發生。從而，從中國這一波攻勢中，檢視其中的虛實強弱，尤其中國未來可能的進犯方式，並做應有的充分準備，是我國當前要務。

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中國侵略台灣的計謀，除了我們國防部的想定與因應，美國和日本的評估也值得參考。美國去年版的《中國軍力報告》指出，對台灣進行海空封鎖之外，中國還可能奪取外島，飛彈攻擊重要軍事目標；封鎖之前，中國會先發動網路攻擊，以癱瘓台灣；至於入侵台灣，城市戰的難度甚高，也必引來國際干預，目前中國還缺乏入侵的一些設備和技能。日本上月發表《防衛白皮書》，詳述中國對台灣可能的作戰方針，先是藉演習與認知戰引發民眾恐慌，並以海空力量阻止外國軍事介入；再由演習轉換為作戰，以飛彈攻擊軍事基地，加上網路戰癱瘓通訊和社會民生；最後在取得海空優勢後，展開大規模登陸作戰。就此而言，這次中國的頻頻動作，大致在美日評估所指的初步階段。

從往年國共鬥爭起，共產黨一向在軍事行動之前，文宣戰先行，這次在台海惹事生非亦然。它以干涉內政、侵犯主權為由，反對裴洛西「竄訪」，揚言將有報復行動。人權鬥士裴洛西當然不吃這一套，台灣行照樣來。中國為了面子，出言恫嚇阻撓不成，轉為以秀肌肉演出，兼以測試對付台灣的作戰計畫。同時，它還祭出「強盜說詞」，宣稱引發台海和地區緊張，咎不在公然挑釁、製造危機的自己，而在無視其警告的美國；其外長王毅針對美國增強台海軍備，警告美方「不要輕舉妄動」，即此一例。

這一「強盜說詞」廣為它在台灣的同路人援引，常宣稱台海兩岸官方中斷往來或緊張情勢，要歸咎不願卑躬屈膝的台灣政府，而無視脅迫侵擾的霸道中國。這一次，他們配合恐嚇台灣社會，攻擊裴洛西，散布疑美、反美論，製造恐慌。企業家曹興誠捐款三十億元挹注國防，以增強社會認知和士氣，並喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而戰。曹興誠認清共產黨本質，關鍵時刻慨然捐輸，豪氣干雲，好事一樁，這幫同路人卻惡劣地橫加攻訐。

中國這次藉機滋事，卻把矛頭指向台灣，不敢針對美國，凌弱怕強，相當程度印證了曹興誠所說，它是仿冒成國家形式的黑社會。如此行徑，製造區域緊張，引發國際反彈；從美國、日本、澳洲等個別國家到七國集團、東南亞國家聯盟等都表示譴責或關切。專屬經濟區遭中國飛彈射擊、釣魚台周邊海域被中國海警船侵入的日本，反應特別強烈，也印證了已故首相安倍晉三的名言︰「台灣有事就是日本有事，等同於美日同盟有事。」從而，對於民主台灣飽受專制中國威脅，世人有了實際而深刻的體認。我國外交官且積極以投書報刊、接受媒體專訪、參與論壇等方式向各國公眾說明，讓台灣有了新的國際能見度，也突出中國的蠻橫，相較於中國駐法國大使盧沙野要「再教育」台灣人的令人瞠目結舌言論；文明與野蠻之別，盡展現於世人之前。

就大勢而言，面對野心崛起的中國，美國須強化在台海和印太地區的軍事威懾力量，才足以避免將來與中國一戰；有如安倍所指出，美國的「戰略模糊」只會「鼓勵中國低估美國的決心，從而助長印太地區的不穩定」。從而，問題在中國是否主觀相信力足以侵略台灣，而非客觀上它是否有能力，美國可信的軍事威懾力量是關鍵。白宮近日雖譴責中國過度反應，美國不會接受它在台海建立「新常態」的企圖，但仍須展現更大的決心與力量。

必須強調，中國這次在台灣周邊鬧事，雖未帶來立即危機，但我國在應對挑戰過程，也顯示不容輕忽的弱點，尤其在資安、能源、糧食等面臨封鎖時的應變等問題。台灣的生存壯大，一向從不斷的挑戰中克服困難，這次台海危機也考驗我們。面對中國步步進逼，要有為生存而戰的決心和準備。

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