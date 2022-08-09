自由廣場》﹙北社評論﹚期待裴洛西訪台是自由民主法治的楔子

◎ 黃維富

美國國會鐵娘子，眾議院議長裴洛西本月五日旋風式訪問台灣十九小時，不僅適時促進台美關係，其外溢效果，讓世人認識中國政治邪惡的本質，更彰顯其危害全球民主國家的事實。

就本質而言，黑幫組織和政府組織在強制它的成員遵守規範的方式是一樣的，只要擁有足夠的武器和一群有組織、能服從的武裝人員就可以做到。但兩者最大的不同在於最高領袖及遵守的規範如何產生？規範如何執行？以及如何解決規範執行時的爭議？

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中國的政治本質係沿襲東亞帝國文化的家天下，迄今仍未有顯著的改變，特徵之一是小圈圈的絕對權力，號稱集體領導，本質上與黑幫組織無太多差異；家天下的另一個特徵是國勢強大時就四面征戰，占領土地、掠奪財產，並先後殘殺其族群以建立集體領導的執政正當性。遠的不說，從最近維爾吾族遭遇集中營思想改造、種族滅絕，到香港剝奪民主派參政權、制定國安法、片面撕毀一國兩制的承諾，就是其中的二例。

以美國為首的民主國家，不識中國政治邪惡本質，被中國騙了三次。第一次誤以為毛澤東只是土地政策的改革者，結果卻殘殺了近億的中國人；第二次信任鄧小平改革開放的經濟政策，實質上只養肥了共產黨幹部及有裙帶關係的少數人；最後則是相信習近平只想要有前清帝國版圖的影響力而已，因此無限制的經濟和技術援助中國，造成今日尾大不掉的巨嬰帝國。切身之痛的事，就是中國自認為「厲害了我的黨、我的國」，已用各種非軍事硬體的侵略方式，入侵包含台灣在內的全球各民主國家，搖身一變成為民主陣營的麻煩製造者。

裴洛西訪台的旋風足以促使以美國為首的民主陣營，更了解巨嬰帝國─中國政治邪惡的本質及危害人類的事實，並著手於提升各國荒廢已久的自我防衛能力，以及各國間的聯合演訓。若能更進一步的以其人之道還治其人，並同步要求中國全面實施自由民主法治，否則不准與中國做任何無助於自由民主法治的學術、技術、交流及經貿往來，那麼裴洛西訪台將是自由民主法治歷史上的楔子！

（作者是台灣北社理事）

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