自由廣場》當下社群平台上 該做與不該做的事

◎ 張約翰

裴洛西走了，中國小粉紅大崩潰，解放軍連日軍演干擾台灣，並在牆內外大放各種台灣社會、軍事的假消息，攻擊政府和民間網路。這種時候，不管什麼立場，一般台灣人總會有些怨氣待發。

有人會在社群平台上嘲笑小粉紅醜態、調侃軍演內容；另一邊也有人相信中國的各種假消息，擔心平靜的日常被打破而怒氣難平。於是在社群平台與即時通訊群組，就成為宣洩的管道。

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傳播行為由大眾媒體時代的一對多單向傳播，轉向社群媒體時代多對多的多向傳播後，利用媒體宣洩情緒成為每個人都能擁有的權利，但同時也得承擔社群交友圈所有他人發洩出來的情緒。這些情緒在災難、瘟疫、戰爭時猶如洪流，使得人人都被捲入其中，而真實資訊則像漂流物被沖走。

因此，筆者針對當下在社群平台上該做和不該做的事，提出幾項建議，希望能有助大家不受廣大情緒洪流勒索，同時獲取盡可能真實有用的資訊。

首先，不該做的事：

不要嘲笑對手。各種虛構文本裡，只有反派角色才會嘲笑對手，而在歷史上，輕慢敵人都是失敗的前兆。

不要自大輕狂。小粉紅的崩潰給我們很重要的啟示，就是自以為精神上的勝利就能橫行天下，結果現實就會變成為戳破牛皮的那根針。我們應該實事求是的認清自己的優勢與劣勢。

不要亂傳謠言。謠言也是戰爭的手段之一，不要因為自己恐慌就跟著製造恐慌。

不要互相指責。歷史上，大敵當前常見的情況是，群眾因為害怕、被煽動而互相指責自亂陣腳。因此不要急著在社群平台上怪天怪地，成為敵人的棋子。

該做的事：

資訊要多方參考。平日支持與反對的、國內與海外的媒體都看一看。這是很基本的媒體素養，有助於了解狀況。

情緒要找人交流。在即時通訊群組裡對親友同學狂發文、甚至在社群平台上公開宣洩情緒，其實得不到幫助，只會人人走避。一對一或是少數幾個知心親友間的溝通比較有效。

以上建議，其實都是日常就該做的事。維持日常才是強大。英國人在二戰期間倫敦遭轟炸時仍努力照常生活，就是為了表現絕不向敵人屈服。我們若能把日常該做的事做好，也算是為這片土地盡了心力。

（作者是世新大學傳播博士）

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