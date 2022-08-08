自由廣場》公共藝術 代辦與圍標

◎ 呂清夫

以前常鼓勵研究生參加公共藝術投標，並常因此獲選，但近兩、三年很多研究生投標卻摃龜，不少專業朋友也說有兩三年沒有任何單位找他評選公共藝術。近日報上公佈了箇中的原因是：

政府徵選公共藝術時，往往由代辦公司（簡稱代辦）推薦評委，部分代辦因此得以掌握特定評委，讓特定藝術家得標，因此代辦、評委和藝術家形成了生態鏈。由於三者的共生關係，導致有關係的藝術家容易得標，其他藝術家往往不得其門而入。其間還有代辦提供了「一條龍」的服務。這是甚麼世界？我們還活在清朝嗎？

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其實代辦一事大約二十幾年前被提出來時，我就極力反對，因為這有可能是公務員疏懶的表現。但是當初還是被通過，主其事的文建會還說，剛開始嘛，大家都沒經驗，請代辦先處理一陣，等大家熟悉以後，才由各單位自行辦理。但自辦的意義不只在於接手，更重要的是要公務員學會審美的事務，進而美化我們的環境。但是事隔多年，各單位不但沒有自辦，反而變本加厲，在公共藝術講習會時，還公然推薦各家代辦，因為講習會也是代辦承包的，推薦代辦自然變成了他們的首務之一。

招標真的可由代辦公司代勞嗎？一座大橋假手外人來招標你會放心嗎？尤其當初的代辦也是沒有經驗，只是他們比較認真去學習而已。過去台北市捷運局就反其道而行，因有承辦人認真投入公共藝術業務，連評委都要親自前去拜訪遴聘，因此做得有聲有色，如淡水線、新店線、文湖線等的公共藝術，都是他們的成果，哪還需要代辦呢？

只是公家的單位要受政府監督，那就是要面臨｢採購錯誤行為態樣」（簡稱錯誤態樣）的檢驗，看看錯誤次數有多少，違法有幾件，從公共工程會開始，幾乎所有公務機關的招標都要面臨此一監督。最近的衛福部也不例外，每年都要公布錯誤態樣，其一○七年的錯誤樣態多達一三九九件，去年的錯誤樣態降到七八九件。唯獨文化部幾乎找不到錯誤態樣的統計。

尤有甚者，二○一五年前屏教大林姓教授利用他受聘擔任評審的機會，發生了圍標二十一件公共藝術工程事件，圍標者獲利逾一千五百萬而被起訴，處有期徒刑一年半。但全案看不到文化部問罪，只看到屏東地檢署站出來做一般刑案的裁處。文化部啊，是否也要如衛福部那樣，整理一套標案的錯誤態樣？代辦的一條龍圍標可以休矣！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

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