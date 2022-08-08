自由廣場》解放軍對台「非戰行動」總驗收

◎ 林泰和

此次美國眾議院議長裴洛西訪台隔日，中國人民解放軍隨即在台灣周邊，進行史無前例的大規模軍演，展示封鎖台灣、威嚇美日的能力，實際上則為解放軍首次「軍隊非戰爭軍事行動」（「非戰行動」）的實踐與驗收。

由於中華人民共和國在法理上，徹底否認中華民國，視台灣為其「叛亂省分」，因此解放軍對台灣在法理上無法執行戰爭任務，因為戰爭與外交是主權國家專屬的權利。中國領導人習近平才在二○二二年六月十三日簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，並於同月十五日正式生效。此《綱要》共有六章五十九條，為解放軍履行「非戰行動」提供法律依據，並強化解放軍「非戰行動」組織能力，而維護「國家主權」是解放軍「非戰爭軍事行動」的主要目標之一。

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傳統戰爭是為達成國家目標或保護國際利益之大規模、持續之戰鬥行動，目的在於打仗與戰勝(fight and win)；而「非戰行動」是為一種結合陸、海、空、太空、特種部隊以及政府機關與非政府組織相互輔助的協調行動。對於「非戰行動」而言，軍事工具通常用以支撐外交目標，並結合政治、經濟、網路、資訊、認知作戰工具互相結合，亦即混和戰的具體展現。「非戰行動」的應用型態，包含執行制裁／海上攔截行動、執行禁制區域、反叛亂、軍事展現、打擊行動等。此次中國軍演，正好提供解放軍，執行實戰演練並驗收對台「非戰行動」的一次大好機會。

二十一世紀戰爭遊戲規則早已丕變，達成國家戰略目標的非軍事手段增多，效率甚至比軍事手段還強。例如此次伴隨軍演，中國對台灣農業部門的經濟戰、對於政府機關的網路戰、對社會民眾的認知戰，這種混和戰是企圖由台灣內部突破，直接打擊台灣社會，摧毀民眾對政府支持。相較於傳統武器，針對軍事目標的打擊，更為深入與細膩，值得台灣政府特別關注與積極應處。

中國謀台已久，裴洛西訪台，僅是提供中國一個藉口，但絕非原因，將其對台擬定已久的各種「非戰行動」計畫，付諸實行。國際政治中，沒有和平時期，永遠只有作戰與備戰兩種情況。此次中國軍演，無疑是給台灣注射一劑加強疫苗，提高台灣對中國軍事威脅的保護力。想要真正抗中保台，瞭解中國玩什麼戰爭遊戲，可能比手上握有哪一些牌，還要重要。最後，「中共」、「共軍」、「迪化艦」這些政府、媒體用語，真的應該揚棄，以強化強敵我意識，不然，只是台灣對自己的認知作戰。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所教授）

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