自由廣場》﹙青年時評﹚為何台灣人淡定？

◎ 陳冠甫

在美國眾議院議長裴洛西離開台灣後，中國軍隊展開自一九九五、九六年飛彈危機後，最大規模的對台軍事演習，無疑的引發廣泛討論。有趣的是，如資深媒體人趙少康等國民黨人的疑問：「為什麼台灣人不緊張？」甚至不以為意的逛百貨、餐廳，美食展照樣爆滿。直白說，生活如常。

回顧第三次飛彈危機，房市、股市、匯市大幅波動，出現拋售房產、搶買美元現象。長輩說，當時不少上層階級賣掉房子，遠走海外，一時間人心惶惶，尤其是一些本就失根的人想逃而不能逃，最害怕。

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經歷過上次飛彈危機的長輩們，幾乎一致認同是中國的飛彈團結了台灣人！尤其是在不畏懼戰爭的恐嚇下，台灣舉行了首次一人一票的總統直選，選出了第一個台灣人總統李登輝。長輩津津樂道的還有，留在台灣的人有些撿到便宜，尤其是那些低接被個人或建商拋售出來的房地產的人，賺了很多。

想起現在有些人惡意指控只有年輕人才不怕戰爭，這些人也不懂、甚至抱怨台灣人怎麼不怕中國。坦白說，打戰會死人說不怕不可能，但怕了又怎樣，難道不打投降？讓家人被送去中國「新疆再教育營」思想改造？

台灣人與撤退來台的國民黨不同，台灣是前總統蔣介石口中「離此一步，即無死所」的地方，有人能去美國，我們不能。

某種程度，近來中國文攻武嚇的邊際效應遞減，就算發射飛彈、企圖船艦封鎖等，這張恐嚇牌看來失靈了！這才是中國共產黨與國民黨人所疑惑的問題，舉凡有藍營人士稱「如果是民進黨挑事，我不想陪葬，會直接投降」，或「捍衛中華民國，但絕不會為台獨而流血」等設下條件的抵抗，不正巧符合投降才能談條件的常識？

台灣人也想反問為何要緊張？台灣人經歷還會少嗎？阿祖走過二二八，阿公阿嬤活在白色恐怖裡，父母走過飛彈危機，年輕這輩要關心的事不少，中國放羊小孩般的威脅只能排後面一點。何況，活得好好的，就是對中國最好的報復！

（作者就讀臺北大學法律研究所）

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