自由廣場》全民國防的四點建議

◎ 顏銘俊

中共傾全國「嘴砲」之力而無法阻止的裴洛西訪台後，共軍開啟所謂「圍台」軍演，但台灣民間反應淡定。對中共統治高層及軍方勢力而言，向外對台發動心戰、向內安撫國內小粉紅的憤怒與失望，才是軍演最大目的。但我們在淡定之外，仍應乘勢推動、落實「全民國防」。

須知，台灣國防需要美、日等盟友的支援，但我們也絕不能只寄望外援。因此，主政者應該就著這次軍演，一方面強化國人的敵我意識，一方面進行國軍的改造，立即著手推動以下改革：

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一、義務役的役期應立即規劃延長。筆者樂見相關工作已在進行，但進展卻如牛步，目前為止的規劃也過於保守，建議總統責成嫻熟國軍戰備整訓的將官，以讓所有義務役官、兵「至少」都能實質接受到「完整的」射擊訓練（跪射、臥射、立射）、手榴彈投擲訓練及近戰搏擊訓練為目標，來規劃役期長度，才能保證每一位國軍皆具有實質作戰能力。

二、盡速研擬讓備役軍人得以志願重回軍營受訓，甚至是服役的制度。筆者所指的，不是已存在的教召，而是讓所有有心為台灣的國防事業獻身、盡心，且身心靈素質適合重新回到部隊受訓的人，有一套順利重新從軍的管道。這制度並不只是為了充實國軍員額，而是向台灣的年輕人宣示：保家衛國，並不只是所謂「年輕人」的事，是全體台灣人的事。

三、參酌國外經驗，與退伍軍人及民間團體合作，甚至延請國外的相關專業人士為顧問，在全國各地引導民兵團體的組建及訓練。通過民兵的建置，讓全民國防的觀念逐漸深植於國民內心。

四、在志願役的官、兵招募方面，應徹底拋棄過往以「利誘」為主的招募策略。這種招募宣傳策略，恐會導致志願役官、兵們沒有身為戰士、投身戰場保家衛國的意志，軍人應有的責任心、覺悟感與榮譽感也會不足。

能做到如此，所謂「全民國防」，才不會只是一句「口號」。

（作者現任大學助理教授，台南市民）

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