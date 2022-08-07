自由廣場》用大翻譯打資訊戰

◎ 王昱培

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國除施以軍事威脅恫台外，亦擴大資訊戰力道，因此籲請政府除應提升國防外，也應強化下列防制資訊戰作為：

一、修補電子通訊設備資安漏洞：裴洛西訪台期間，統一超商及台鐵的螢幕看板疑遭駭出現反裴洛西文字，經調查發現廣告媒體在系統裡使用中國軟體，而中國軟體可能早已植入後門程式，以致於重要時刻容易成為駭客攻擊標的。有鑒於此，政府應儘速檢核螢幕看板、區間測速照相機、路口監視器及空拍機等具網路連線功能的電子通訊設備，一發現有使用中國品牌者即予以汰換，同時應辦理公私部門資安演習，以期前發掘資安漏洞並進行修補，堵絕中共滲透破口。

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二、加強假訊息澄清暨反制作為：瑞典哥德堡大學日前發布的二○二一年V-Dem報告指出，台灣是遭受境外假訊息攻擊最嚴重的國家，此次裴洛西訪台，網路亦流傳「桃園機場遭導彈攻擊、台灣防空攔截失敗」、「蘇愷35戰機正穿越台灣海峽」等假訊息，故政府應密切掌握類此訊息並即時澄清闢謠，以遏止不實訊息持續流竄干擾民心。

面對中國資訊操弄傳播假訊息，政府也應「反守為攻」提出反制之道，如效法因烏俄戰爭興起的「大翻譯運動」，此運動係將中國內部親俄貶烏與反美日等言論翻成外語揭露國際，戳破中國在俄烏戰爭裡「保持中立」的假面具，因此建議政府應招募英語、日語及法語等各類外語的人才，翻譯中共官方與小粉紅欺凌台灣的言論周知國際社會，以有效抗制中國的資訊操弄與大外宣。

與傳統戰爭型態不同，資訊戰無分平、戰時，政府應儘早完善面對網路滲透與假訊息攻擊的防衛應處機制，才能打贏這場無煙硝的戰爭。

（作者為公務員，高雄市民）

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