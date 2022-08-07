自由廣場》論中國「類封鎖」戰略

◎ 林穎佑

八月二日晚間，美國眾議院院長裴洛西專機順利抵達台北，掃除外界的質疑，追蹤航跡的網站甚至一度因流量過大而癱瘓，都凸顯國際對此事之關注程度。值得注意的是，在裴洛西出訪前，中國便從不同層級發出訊息：無論是鷹派媒體的放話、解放軍的武嚇、外交官員的警告，都成為新聞焦點。就在專機抵達後，晚間新華社授權發布解放軍將在我國周邊地區進行軍演，並要求為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。雖然解放軍不見得有能力完全封鎖該海空域，但透過地點與區域的宣布，已對我國民眾造成「類封鎖」的威懾效益，達成認知作戰的目的。

一、從美中互動的角度觀察，美國此次並未突破往例，只採取二十五年前已有眾議院議長金瑞契前來的「遠例」，中國理應會在此原則下，採取二十六年前台海飛彈危機的模式，但此次中國更想表現其已非吳下阿蒙，因此在軍演上更將武力投射至太平洋象徵島鏈的突破，這也代表北京應早有計劃，絕非單純反應裴洛西訪台，而是在二十大前作為對台威懾、對美表態、對內展權的目的

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二、在軍事作戰上分析，這次的軍演也可能借鏡俄烏戰爭後的教訓。美軍與北約部隊並未直接實兵進入烏俄，但透過預警機與電戰機電訊情報的傳遞，讓烏軍仍能有效打擊俄羅斯部隊，類似的模式未來有可能出現在台海衝突中。因此如何透過海空封鎖藉此拒止美國與其盟邦部隊，可能也是此次演習中的想定。

三、從劃定的演訓警告區域探討，與過往不同的是：中國所劃定的演習區域中，有不少區域都進入我國領海基線，甚至有部分區域穿到內水裡面。並屢次突破所謂海峽中線。雖不一定能有效發揮軍事效益，但透過演訓區域的劃定，已可以完成打破過往兩岸慣例的目的。

四、最後則是在不實訊息的運用上，在裴洛西抵台後，立刻有桃園機場遭受攻擊、戰機穿越海峽等不實訊息，並結合中國所發布不少的軍演與照片。此類真假結合的相關不實訊息，配合網路駭客的入侵，這種虛實結合的方式，也是目前我方需面對的攻擊模式。

結語：無論兩岸關係如何發展，解放軍的威脅都在，除「忘戰必危」之外，也別忘了天助自助者，唯有做好準備，料敵從實，才能確保強韌國防！

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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