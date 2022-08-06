自由廣場》重點在於彈著點與軍演企圖

◎ 姚孟昌

看到電視名嘴們分析什麼叫作領空、上空、外太空，解釋為何國防部沒有發布防空警報的原因。我認為重點不在飛彈飛越的高度，而是在於其彈著點與發射的企圖。

中國所謂的「飛彈精準命中目標」，其彈著點臨近台灣的重要港口，借此展現中國有封鎖台灣的強烈企圖與能力。這行為已構成聯合國所定義的侵略。

請繼續往下閱讀...

筆者認為，豈只政府應對中國表達嚴正抗議與積極訴諸國際公議，我全體台灣人民也應當採取相同立場，同心要求中國必須停止如此帶有強烈敵意的軍事行為，也呼籲國際社會關切台灣安全問題。因為這涉及國際正義、人道和平與國際法治的維持。若不能立即制止中國窮兵黷武、破壞和平的行為，那麼歷史殷鑒不遠。正如當年國際社會未能制止納粹德國侵犯鄰近國家，最後就釀成第二次世界大戰的人類大禍。

因此，若有人企圖顛倒黑白，用心就非常可議了。

再者，國防部發言人、國防研究院學者乃至於電視台的親綠名嘴，多稱呼對方為「共軍」、「中共」。這用語顯現國人對於對岸政權與自身定位的認知錯亂。難道現在還是中共稱兵叛亂的時期？或說還認定兩岸衝突是國共內戰延續？筆者認為，台灣人民的正名運動就應先從為中國正名開始。哪有什麼共軍？人家叫中國人民解放軍。什麼叫中共？人家是中華人民共和國。國人若未能先為中國正名，怎能為台灣正名？

世界上只有一個中國，名字叫作中華人民共和國。同樣地，世界上只有一個台灣，其三萬六千平方公里領土與主權為兩千三百萬台灣人民所有。任何外來威脅台灣生存與憲政民主自由的行為，都是對台灣人民的壓迫與侵略。唯有正名、制憲、釐清中台關係，才能進而維護台灣國家主權獨立、領土完整與國家安全。

（作者任教於大學法律學院，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法