自由廣場》新竹球場可經「履勘」程序再啟用

◎ 拱祥生

新竹市政府正傾全力進行新竹棒球場改建工程改善工作，廣邀專家、球員、專業導播、製作人至球場面對面聽取改善方案，除此之外，要如何確保球場再度啟用時，能夠符合球員安全、觀眾安心的環境，考驗著新竹市政府團隊。筆者建議可參考捷運及公路工程進行「履勘」程序，讓新竹球場順利啟用。

經過各界專家建議進行新竹球場改善工程完成後，下一步就是要經過實地測試與查驗工作，方能正式啟用。但是新竹市政府團隊經過自行督導改善工程後，若能比照大眾捷運法第十五條第二項規定略以「工程完竣，應報請中央主管機關履勘；非經核准，不得營運」，藉由中央主管機關履勘程序，來讓捷運通車確實可行；公路法第十九條也規定公路通車前，應經勘驗始得使用。簡言之，讓球場啟用前，經中央與地方再次確認確實達標，將會提升球場功能服務水準及使用信心。

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審視「大眾捷運系統履勘作業要點」，其精神應由主辦工程建設機關（構）自行辦理初勘，初勘階段施工單位與營運機構負責一同提報初勘。初勘除了基本土木建築、軌道及機電工程完竣，也要提出系統穩定性測試報告及獨立查證與確證確認營運安全無慮。初勘通過後，根據履勘要項、檢核評估表，由履勘小組完成履勘程序後，開始營運。

職棒球場和捷運都屬於完工後立即營運場館設施，工程特性都有跨領域（如職棒是運動和工程）和特殊工項特性，設計、施工都有其難度，不要說教育體系公務員不熟悉，工程專業人員了解的也不多，設計「履勘程序」來確認每個工項有符合營運標準，才能確保整個工程安全性與使用性。

目前體育署並沒有運動設施場館履勘作業程序或要點，正可趁這此新竹球場案例，建立棒（壘）球設施啟用前履勘要項及檢核評估表，讓設施啟用標準化，一旦履勘程序與精神建立，則能讓公共工程體育場館興建營運有脈絡可循，再搭配設計施工階段，主辦機關編列預算直接聘請外籍顧問，或是在標案需求說明書，邀請專管單位聘請一定資歷顧問協助專案執行，絕對能大幅提升國內棒球場館興建水準。

（作者為土木技師、大地技師、水保技師）

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