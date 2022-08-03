自由廣場》退伍女官兵參加教召戰爭時可立即投入

◎ 陳宏煇

立法院預算中心發布「中央政府近年就促進退除役官兵人力資源運用措施之檢討」報告，指出女性退役官兵未納入教育召集，有違性別平等原則。

筆者認為，近年來政府愈趨重視兩性平權，國軍性別平等意識也愈趨落實，這可由國防部去年所發布的統計數據看得出來，國軍女性比例已達十五‧六％，其中空軍更高達十八‧二％，已與美國相當。

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只是，願意報效國家、投身軍旅的女性愈來愈多，而退役的女性也不在少數，過去國軍女性軍人多為政戰與軍醫兵科，自一九九一年開始招收女性專業軍官班與士官班、一九九三年年開始招收女性飛行員、一九九四開始招收軍校正期班女性軍官學生班、二○○六年開始招收志願役女性士兵後。卅年來，退役的女性軍人也愈來愈多，但每年參與教育召集的卻只有個位數。

筆者以為，國防部或許有預算考量，也或許因女性軍人的生理與管理因素限制，但這些退役的女性官兵在部隊都曾受過嚴格的軍事訓練，有些甚至還曾受過專業戰管或資安訓練，卻在退役後未能列管並接受教育召集，這對國軍何嘗不是一種損失。筆者建議，這些受過軍事訓練的女性官兵在退伍後如果也能接受教召，不但可以節省訓練時間，一旦戰爭開打後，也能立即投入戰場。

（作者是退伍軍人）

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