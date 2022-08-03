自由廣場》（鏗鏘集）合眾美國夢vs.專制中國心

◎ 李敏勇

帝國是國家早期的形態，更有神權、君權的演變。有別於一些中東、非洲的酋長國源於部落統治，是更為普遍的國家歷史。英、法、義、西、德、奧⋯，甚至俄、中、日⋯的原型。美（利堅合眾）國不同於此，是國民國家的原型，也是後來世界諸多國家的樣貌，大多從被帝國殖民獨立，許多亞、非、中東、拉丁美洲國家就是，台灣，在某種意義上，也是國民國家樣態；共產黨中國以專制帝國心威脅台灣建構國民國家的努力。

美國以民有、民治、民享的理念建國，脫離大英帝國獨立，開國二百多年，已成世界最強國家。民主制、聯邦形式的政治、開展出美國之所以是美國的榮光。美國是近代世界樣貌原型的歐洲基因形塑的國家，比起許多以歷史榮光誇耀自己的後帝國，美國的榮耀是當代、是現實，也是新興國家的典範。

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美國夢吸引世界許多國家的移民，民主、自由、開放是吸引移民的原因。兩次世界大戰，歐洲是主要戰場，許多歐洲人移民美國。二戰後，蘇聯、東歐共產國家，知識份子、文化人，常選擇美國為流亡之地。美國之所以是美國，人才滙集也是原因。美國之於歐洲，有如牛仔褲比西裝，創新大於傳統。

喜歡誇耀五千年文化的中國，不管國民黨中國或共產黨中國，移民美國大有人在。黨政軍特子女移民美國，留下仍在權力位置的「寡人」。

戒嚴時期台灣就有「牙刷主義者」嘲諷，强權中國也一樣。「來來來，來台大；去去去，去美國」就是歷史寫照。美國之所以是美國，像海綿一樣，吸收了不民主、不自由國度的人們。

國民黨中國和共產黨中國是從清帝國轉化的國家，一前一後，右左政治都未形成真正民主化、自由化。共產黨中國走資化，成為大經濟體，正與美國爭奪世界霸權，而非提高人民福祉。共產黨中國權貴子女移民美國，但少見美國人移民中國，可以想見優劣之別。世界並沒有完美國家，美國也是，但哪個國家是較好的國家可以想像文明的選擇在哪裡。

歐洲諸帝國經由君主立憲和新共和、順應時代潮流，蛻變為民主國家。不管向右或向左，中國的民主之路都受阻於獨裁權力之惡。國民黨中國在被納入台灣的進程掙扎；共產黨中國走資化，稍稍富了，妄想帝國之夢。標榜人民民主專政的中國，其實是共產黨邪惡帝國─台灣的惡鄰。美國眾議院議長裴洛西訪台風波，牽扯美、中、台形勢，中國的威脅恐嚇，暴露非文明國家的本質。

（作者是詩人）

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