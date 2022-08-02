自由廣場》誰從現行稅制得利？

◎ 魏思源

有錢人多繳稅，是量能課稅、公平稅制最基本原則，但我國的稅制卻是幫高所得者創造更高的節稅利益，劫貧濟富。

根據審計部總決算審核報告顯示，二○一五年到二○一九年綜所稅所得淨額一千萬元以上，平均列舉扣除金額高達一四○萬元，遠高於其他級距。此外，立法院預算中心的報告也顯示，二○一九年度綜合所得總額超過二百萬元，扣掉免稅額、扣除額後的所得淨額為零，因而免繳稅者高達二六七戶；其中還有二戶所得超過二千萬，一毛錢的稅都不用繳。而且此種不公平現象，還逐年上升，例如二○一○年僅四十八戶，二○一七年有二二一戶，二○一八年更飆到九三一戶。

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我國現行所得稅法係採用累進稅率，隨著所得的多少，分為五％至四十％不等的五個級距。當定額的調高標準扣除額及薪資特別扣除額，對適用不同稅率的納稅人而言，將產生不同的節稅效果。例如當扣除額提高一萬元時，對低所得者適用五％的納稅人，只能少繳五百元的稅款；但對於高所得者適用四十％的納稅人，卻可以少繳四千元的稅款，兩者節稅效果差距甚大。

中研院院士朱敬一指出，台灣光是最有錢的一％家庭，就享有全台總所得十一．二九％，且有錢人因為政商關係、資訊來源等優勢，無論股票或房地產，投資報酬率都比一般人還高，形成「富者愈富」。而台灣的賦稅政策一向嚴重扭曲，就是鼓勵不勞而獲，及差別待遇（如不合宜的扣除額規定），前者是指證券、土地買賣的暴利，後者則是百姓很難享受到，或占不了多少便宜，但有錢人卻可輕易飽食一頓的節稅大餐；若這種向富豪傾斜的制度不改，等於政府獨厚大財主累積財富，最後就是社會貧富差距加大，也是民怨之所在。

貧富愈來愈懸殊，所得和財產稅制愈來愈不公平，財政部實在應該好好改革稅制，給民眾一個交代，才稱得上是全民政府！

（作者是資訊工程師）

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