自由廣場》一名教師的改變

◎ 林彥佑

前幾天，閱讀了一篇關於未來118課綱上路的報導，國教院院長林崇熙提及未來的幾個重大要點，包括借鏡實驗教育、強化自主學習等，其中有一項最令我有感的，便是「生活化學習」。

這幾年的教育走向，確實非常強調「生活情境」的連結。從九年一貫課程開始，以人為本的教育模式，便是希望我們可以培養孩子從內心去感受生活化的一切；再到108課綱上路，筆者也參與了校訂課程，其中一個重要元素便是結合在地、走讀自己的家鄉。而期中期末命題，主任也不斷提醒，從教學到評量，要結合生活情境，讓孩子有感。我曾細看這幾年的會考題目，發現題型的走向越來越生活化。這趨勢讓我開始思考自己的教學，是否能迎合時代的需求。

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暑假，我開始備課，把未來會教到的課程內容先掃過一遍，試著連結在地生活。例如，教到食物與營養素，我初步規劃帶孩子到菜市場、邀請對營養學有研究的朋友入班分享；教到社會的社區單元時，也要把家鄉的機構、特色帶進課堂；教到數學各單元時，也要用更生活、更在地的方式，引導孩子學習。

林院長認為，我們不該把課本視為唯一的教學材料；所以我試著把一張車票、一棵樹、一朵雲、一首歌、一張飲料單，都列入教學範圍。這些非連續文本，乍看之下不起眼，但若能透過巧思與創想，也能教得饒富意義。例如一張流程圖，可以帶著孩子做閱讀、可以從藝術設計的角度來創作、可以從邏輯思維做步驟的探究。任何素材，都可以是活生生的教材。不禁想到教育學者杜威所倡導的「教育即生活，生活即教育」理念。

我想，全人教育就是從最簡單的「本心」開始，打開心房，放鬆五感，去覺察，才能對生活更有感。

（作者為國小教師，高雄市民）

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