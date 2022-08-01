自由廣場》評北藝中心

◎ 陳俊斌

週末和太太到新開幕的台北表演藝術中心觀賞布拉瑞揚舞團的《己力渡路》，除了支持原住民舞者，也想看看這個新的表演場館。沒想到，一個多小時的節目看完，我和太太一致的結論就是「看得很累」。

這個評論對於舞團或許不公平，因為舞者真的很賣力，但遺憾的是，他們大部分時間都在做白工。這個開幕季節目似乎只是為了凸顯舞台投影，舞者幾乎整場都在昏暗的燈光中半蹲前進，淪為舞台投影的陪襯。觀眾們看不到舞者的表情與肌肉，不知道他們要表達什麼，只感受到他們在昏暗中跳得很辛苦。我認為舞者只是這場表演的活動布景，舞台設備才是主角，因為除了想把這檔節目做為農曆七月的應景活動，實在想不出為什麼要讓舞者從頭到尾在昏暗的燈光中表演。

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音樂也是讓我們看得很累的原因，整個節目的音樂幾乎沒有層次變化，在口簧琴此起彼落與雲力思的吟唱交錯的片段，背景音樂以一貫的低音和這些聲響攪和在一起，除了讓人覺得很吵，一點都達不到製造高潮的效果。

結尾部分，舞者賣力高唱，看得出是要營造結束的高潮，但也讓這頑固的低音音響抵銷掉。我不確定這到底是音樂設計的問題，或音響設備的問題，但音響設備很爛是肯定的。音響的低頻噪音很明顯，整個場館的音響也達不到專業表演場館的標準，這使得雲力思的吟唱，從頭到尾聽起來都是糊成一團。

整個場館的空間很不親民，這也是讓我們覺得累的原因之一。觀眾席座椅前後排的間隔小，使得左右有人要經過，我們就得站起來。到了散場時，要找廁所又要花一番功夫，因為廁所沒有清楚、明顯的指標，甚至廁所門口的標示也令人困惑。

或許，這是場館的藝術設計一環，然而，不以觀眾為出發點的設計，即使標舉藝術，也無法令人認同。回應林懷民老師在七月三十日的〈自由藝文〉講的一句話：「我只對人有興趣，只呈現舞者」，我相信，一個好的節目，一個好的場館，應該是以人為本。

（作者為臺北藝術大學音樂學研究所教授）

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