自由共和國》黃文局／落葉歸根與落地生根

新加坡開埠二百年，李顯龍說，新加坡歷史，就是由「落葉歸根」到「落地生根」的認同的轉變。圖為遊客在新加坡觀光情景。(法新社)

黃文局／GTI共同創辦人

相信每個台灣人都希望盡快形式上獨立，使台灣正常化。比較激進的，甚至指責政府，為什麼不立刻宣布台灣獨立？

問題是，「台灣獨立」，必須具備至少兩個條件。一是「國內共識」，二是「國際支持」。

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高膽遠曙的前總統李登輝說：「台灣人若有七十五％ 支持台獨，台灣就獨立了。」

問題是，有了嗎？不必相信民調機構，只要少許時間，打幾通電話給身邊朋友、同學、同事、親戚、鄰居等的小型意見調查即可。

根據我的了解，不只我，大部分我所認識的人的隨機調查，都不會超過五十％，一般在卅五％左右。

有個七十多歲的朋友，他先後考上文化大學、中興大學、台灣大學。所以，他有三個群組，而三個群組的藍色言論，都至少超過一半，甚至七十五％以上。他是特例？當然不是。不信，問問你身邊的朋友吧。

所以，我們還有很長的路要走。

我有很多強烈主張台獨的朋友，時常抱怨他的親友，也沒拿到藍營的好處，為什麼那麼固執，就是要投國民黨？

如果長期吃國民黨的奶水的人，還可以理解。如王金平，為參選國民黨的主席，被馬英九數度踐踏到毫無人格，卻仍唾面自乾，公開回應：「永遠是國民黨員！」真是無藥可救。

韓國瑜參選總統，大家搖頭，這是什麼咖？許多朋友都說韓國瑜不學無術，信口開河，吃喝嫖賭，無所不來的爛咖， 如有朱立倫 （好歹是台大教授）的三八一萬票就要偷笑了。選前還去香港，不怕被染紅，大喇喇，毫無顧忌走進香港中聯辦辦公室。

結果呢？竟然拿到鐵錚錚的五五二萬票！遠遠超過朱立倫。這給台灣人重重的警告，台灣內部隱憂仍深。這五五二萬票都是「外省人」投的？當然不是，「外省票」那來這麼多？

主要來自受黨國教育毒化的台灣人！

除了痛心，搖頭之外，你有什麼辦法？你不得不佩服國民黨的洗腦功夫，至今，已過七十餘年，餘毒猶烈。

解決方法只有一個，教育！再教育！

新加坡開埠二百年，李顯龍說，新加坡歷史，就是由「落葉歸根」到「落地生根」的認同的轉變。

新加坡是一個多元移民的社會，很多移民年輕時來討生活，老了想「落葉歸根」，大家應該樂觀其成。但是，今天新加坡已經是一個獨立的國家，年輕人應該「落地生根」！

好個「落葉歸根」與「落地生根」。也就是這個認同的改變，造就新加坡今日的繁榮！

台灣那些「心向中國」的藍營思想的人，為何不去中國「落葉歸根」？原來，他們要留在台灣吃香喝辣，譬如許歷農、吳斯懷等。有的甚至在台灣成為中國的內應，吸收我方軍事情報人員、媒體、公務人員等，以獲取中國的利益。這種「就地亂紀」，出賣台灣的人，必須繩之以法。

好消息是，這種人已經愈來愈少，剩下的，多是五、六十幾歲以上，受毒化教育轉不過來的的老年人。四十歲以下的年輕人，支持國民黨已是稀有動物。他們都選擇在出生地台灣，「落地生根」！也就是一般的「天然台」。

雖然五、六十歲那些人仍然掌握大量資源，但是，用捷克政治家杜布切克Dubcek 的話 ︰「你可以摧毀花朵，但你無法阻擋春天。」同理，這些人也阻擋不了台灣春天的到來！

沒有人可以改變時代潮流。

說到「國際支持」，還記得加泰隆尼亞的獨立公投，九十％以上的人支持脫離西班牙，獨立建國。結果呢？有那一個國家贊聲？沒有，一個都沒有。胎死腹中！

這就是國際現實。沒有實力，就沒有外交。

一九四八年五月十四日，以色列宣布獨立，美國總統杜魯門在十一分鐘內，宣布承認。蘇聯在二天後接著承認。大勢底定，各國紛紛響應。

杜魯門為何率先承認？看看猶太人建國前，如何利用各種關係，突破重圍 （當時，包括美國國務卿等內閣成員都反對以色列建國），見到杜魯門，並加以說服。

俄國為何二天後就承認？猶太人當時在俄國仍有很大的影響力，而且，俄國希望在中東補充英國退出的空間。

台灣已說服美國支持台灣獨立了嗎？沒有。既然沒有，只要官方說出「台灣不是中國的一部份」，美國就會支持？太天真了吧。

美國人不笨，也很認真，他們對台灣的情勢及內部結構，可能比我們都了解。美國有美國的評估，也有他們的戰略與節奏。

烏克蘭如果沒有美國的支持，能夠撐到今天？台灣也是。

因此，我們應該先努力說服並教育親友，你希望台灣像香港一樣？你希望當中國人？你希望被中國統治？生活在共產制度底下？如果不願意的超過七十五％以上，台灣就有獨立條件了。

另外，至少要爭取美國與日本的支持。美國與日本的同鄉，長期都有在努力建立官方與非官方的關係，像近日陳唐山成立的「安倍之友會」，也是另一種強化台日關係的努力。

但是，不可諱言，比起猶太人與各國領袖及民間的綿密與深厚關係，仍遠遠不足。因此，把精力投注培植實力，可能才是務實的作法。

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