自由廣場》中共孔子學院 死灰復燃

◎ 楊宗新

美國國家學者學會報告透露，川普執政時期誓言消滅的中共孔子學院，在拜登執政後，正透過各種方式試圖起死回生。

全盛時期，中共在美國各大學，設立了一一八所孔子學院，而今僅剩十四所。川普政府為打擊這些別有居心的孔子學院，招式盡出：首先是《國防授權法》明定，設有孔子學院的大學，不得領取國防部的語言計畫補助；接著又依據《外國使團法》將孔子學院列入「外交使團」，限制其人員入出境及資金流動自由；最後是以行政命令，要求大學公布收受的外國資金，否則將終止聯邦補助。

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拜登執政後，儘管在類似印太戰略等層面，延續與中國的競爭，然而在文教領域，似乎無意抑制。首先是撤銷大學必須公開財務來源的命令，國防部也不再要求大學必須在語言計畫補助與孔子學院間做出選擇。中共則藉此機會調整組織，將原主管孔子學院的教育部「國家漢辦」改制為「中外語言交流合作中心」，另以私人慈善組織名義設置「中國國際中文教育基金會」主管孔子學院。

在作法上，一方面盡可能維持倖存的孔子學院，另一方面對於遭關閉者採取彈性方式，設法起死回生。最普遍的是改以「中國研究中心」之類的名義，實質保留原有的辦公處所及工作人員。如校方不接受這種模式，則直接將組織讓渡，使之成為大學的直屬機構，經費及人事與中方脫鈎，僅協助師資提供及課程安排。最後一種方式，是為遭裁撤的孔子學院找「新東家」，轉移至其他教育機構。

從以上組織及作法調整，可發現中國在歷經川普政府打擊孔子學院的洗禮後，政策包裝及彈性已更加成熟，例如將政府組織包裝為非政府組織、為求生存而改變型態。其中，更讓部分遭關閉的孔子學院改置於高中或社區教育機構，顯得能屈能伸。按照中方規劃，孔子學院應設置於大學，孔子課堂則設於高中。這些做法無異降等，但在形勢比人強下，只得暫時忍氣吞聲。

對台灣來說，如能把握孔子學院轉型契機，搶攻海外華語教學市場，將有助提升我國軟實力及國際能見度，甚至成為孔子學院的強勁對手。

（作者是公務員）

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