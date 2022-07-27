自由廣場》穩健開放兼顧安全 迎接國際旅客

◎ 洪玉芬

日前有民眾投書貴刊「台灣過境轉機的窘況」，提及桃園機場轉機情形，機場公司說明如下：

因應中央流行疫情指揮中心自六月十五日開放轉機，桃園機場依據指揮中心核定之「武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫」，落實旅客動線分流、清消及各項防疫作為。相關措施執行月餘後，機場公司考量旅客便利性，已針對各項管控作為檢視檢討提報。

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依據指揮中心指示，轉機旅客需與入境旅客分流，並於指定區域等候。桃園機場安排之轉機候機室為B4、C7、C8、D3候機室，尖峰時刻另加開C9、C10、D10候機室。該等候機室內提供線上或電話訂餐服務，並設置專屬用餐區，供應餐點包括牛、豬、雞、素食等各式輕食及熟食。而機場公司在遵守衛福部食藥署「餐飲業防疫管理措施」下，刻正規劃開放可於出境區購物用餐及候機。

桃園機場轉機候機室先前為避免旅客接觸而暫停之自動販賣機，自七月一日起重新開放營業，並提供多元支付方式，包括現金（零錢）、悠遊卡、LINE Pay、街口支付、橘子支付、Pi拍錢包、支付寶、玉山Wallet及台灣Pay等多項支付工具，目前已請廠商評估增加Apple Pay支付，以利提供更多樣化的支付選擇。此外，在疫情嚴峻期間，曾暫停使用之候機室飲水機，也在六月底全面開放並提供紙杯。

至於轉機旅客使用為出境區域之淋浴間，針對有淋浴需求的轉機旅客，則由航空公司人員引導至淋浴室，每次使用完畢立即進行清消，以確實落實防疫工作。

面對疫情變化，機場公司將持續依據指揮中心與交通部指示，辦理桃園機場相關防疫作為。

（作者是桃園國際機場公司發言人）

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