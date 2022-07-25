自由廣場》刑法沒收新制 溯不溯及都是問題

憲法法庭的難題

◎ 吳景欽

憲法法庭，對刑法的沒收新制採溯及立法有否違憲，進行言詞辯論。因事涉味全食品、拉法葉等案，判決結果必牽動刑法未來走向。

二○一五年刑法修正前，沒收是屬從刑，即被告受有罪判決時，才能宣告沒收不法所得。故如拉法葉案，因被告汪傳浦一直逃亡海外，就無法為裁判，於瑞士銀行的兩百多億元的不法所得，也無法為沒收。尤其在汪死亡後，此案就終結，這筆龐大資產就得由其妻女繼承，人民的納稅錢就淪為私有財產，實屬荒謬。

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故為解決類似的困境，於二○一五年刑法修正時，就將沒收獨立為一章，以擺脫從刑的框架。如依據刑法第四十條第三項，因事實或法律原因，致無法訴追行為人，就可以單獨宣告沒收不法所得，故汪傳浦，就算已死亡而無法訴追，檢察官仍可向法院聲請，沒收在瑞士銀行的不法所得。

而在過往，常因不法所得轉向第三人，致無法沒收，尤其是法人於現行法制，仍不承認其可為犯罪主體下，如味全食品案，因營利是公司所得，就難以為沒收。故新增刑法第三十八條之一第二項，就將沒收第三人取得不法所得的對象，除自然人，也延伸至法人，甚至非法人團體。

又為更有效防制犯罪，依據刑法第三十八條之一第四項，將沒收的範圍，除不法所得外，亦包括變得之物、財產利益，甚至是孳息，也不能扣除因犯罪所付出之成本，即採取總額沒收原則。而因此等修正，乃為舊案而生，故於刑法第二條第二項就明文，沒收採取從新，即溯及既往原則。

惟就算沒收已成為獨立的制裁手段，但不代表其不再具有刑罰的本質。故採取總額沒收原則，或能終局剝奪犯罪所得，卻不免使沒收的對象與範疇無限延伸，致有違刑罰止於一身、罪則相當等的憲法原則。

至於不溯既往原則，雖非絕對，卻僅能限於有利行為人之溯及既往。而新修沒收乃對行為人絕對不利，採取溯及立法，自有違憲疑慮。或可解釋的理由，即是採總額沒收下，不法所得仍處於流動狀態，自不能算是真正的溯及既往。惟如此說法，又碰觸到法律明確與安定性的憲法紅線。凡此疑問，皆暴露出宣告沒收違憲、合憲，都是個難題。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任 ）

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