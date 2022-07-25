自由廣場》台灣過境轉機的窘況

◎ 李承翰

六月中，睽違近兩年的過境轉機重新開放，台灣逐漸接軌國際，然而實行近一個半月後，仍有以下改進空間，希望有關單位重視。

一、轉機旅客的基本人權受到壓迫。政府以降低染疫風險為由，限制轉機旅客僅能在航空公司的候轉室或自費申請的貴賓室，用餐及購買免稅品，也宣稱全程專人監護。然而實際情況是，第一，部分轉機旅客僅被提供電話訂餐，不能網路訂餐；同時，旅客的特別餐點需求（如宗教因素）無法滿足；無信用卡旅客不能換匯，購餐被迫以美金結帳退台幣；販賣機無法使用多元付款等。

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第二，桃機宣稱提供候轉室免稅品購買服務，也因未知理由取消，免稅品購買名存實亡。

第三，隨著轉機旅客增加，候轉室已經無法容納爆增的旅客；航空公司或貴賓室也無公權力限制轉機旅客離開，部分轉機旅客亦趁登機門人力不足脫離監護，其餘轉機旅客則與本地旅客夾雜而坐，在轉機不用PCR的今日，疫情管控失去意義。

二、過境轉機政策缺乏配套。開放轉機後，即使持續滾動式檢討，但仍見消極且短視的態度，如初期不願提供候轉室飲水機紙杯、關閉販賣機、免稅店的消極配合，及近期轉機旅客淋浴需求、爆量席地而坐的轉機旅客等，在在顯示配套不足及需求處理不積極。

三、可能增加的國際負評。鄰近開放轉機的機場如樟宜、成田、仁川甚至香港，都沒有將轉機旅客限縮在一個候轉室或貴賓室，更沒限縮購物用餐的權利，反倒台灣種種限制導致轉機旅客負評不斷。

要知道，現在能出國的旅客，很多都是商務求學的剛性需求，他們願意花費高額的機票來台灣轉機卻遇此窘境，將不利台灣機場的印象。綜合以上，盼能早日全面鬆綁過境轉機，真正跟上世界。

（作者為機場服務人員，新北市民）

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