自由廣場》論文疑義 應回歸學術討論

◎ 張惠博

每逢選舉，候選人的論文或學位屢被嚴格檢驗，這次桃園市長候選人林智堅的碩士論文被質疑為抄襲，引發熱議，媒體或政治人物更不放過，充滿想像並大肆指摘，更有人爆料，台大找不到審查委員。

然而，台大在二十日發表聲明表示已依據「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，且將依程序展開調查。在召開審定委員會時，將通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。林智堅亦須提出書面說明或是到場陳述意見，必要時也會請指導教授陳明通列席。

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到了二十三日，媒體刊出林智堅碩士論文指導教授陳明通的十二點聲明，對於林智堅與林的學長余正煌的論文為何有許多相似之處，做了詳盡的說明，並強調這些相似之處主要集中在第一章的研究設計，以及論文的章節安排，也說明林、余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與陳教授的教學及指導學生論文寫作有關。

事實上，林余的論文缺失，也是初次寫論文的學生常犯的毛病。他們既要謹守論文寫作規範，對於相關的原理與理論也不敢隨意更動。尤其，林余兩人的研究場域，都是二○一四年新竹市長的選舉，讓兩人的論文，乍看之下，相似度頗高。更因為是以問卷為基礎的數量化研究，內容自然無法擺脫獨立變項與依變項，更讓論文在表面上看來，似成相識。

為此，陳明通解釋，這是「去脈絡化」與「操作型定義」的結果。換言之，儘管林余兩人的研究主題人物不同，但因問卷中有相同的操作型定義，正如物理教學中，何謂一公尺？一秒？皆有公認的標準，不能有自己的說法，自然產生相似度高的論文章節。

讀了陳明通教授四千字的詳盡說明，筆者已充分瞭解與同意，也殷盼這起論文爭議，能盡早回歸學術界討論，以助於問題的釐清。而與其任由媒體、政治人物揣測、影射，台大實應加快大學自治與釐清爭議的相關作為，依據客觀事證，在法定期限內做出判定，以重建全民對於我國高等教育的信心。

（作者為彰化師範大學前校長）

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