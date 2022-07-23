自由廣場》國小教師的石斑狂想曲

◎ 楊蘭映

教育部將補助六億元幫國中小學生每月一次營養午餐加菜，吃石斑魚。筆者相當支持這個政策。因為許多窮困的孩子，少有機會吃到高價魚，透過政府補助，嘉惠全台學子，又能解決養殖業者的問題，何樂不為！不過，筆者有更大的期待。

首先，殷切盼望供應商和校方一定要注意衛生與新鮮，讓學生吃得安全。

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其次，學校師長甚至教育部長官，或可考慮把握機會教育，設計「美味的課程」。例如邀請各領域專家學者設計相關課程，以石斑魚為中心，旁及營養、生物、生態、保育、產業、貿易、外交等等面向。還可以請學生們找資料或發揮創意，問問魚的料理方式、各國不同的吃法，甚至吃魚的餐桌禮儀等。

另外，如果有專家能結合台灣特有食材，設計不同的石斑魚料理食譜，讓學子們不只吃魚，還可以認識魚，理解政府如何幫助養殖業者「搶救石斑魚」，這樣就是一堂活潑生動的課程了！

甚至，還可以請孩子們發揮想像力與創造力，想想魚還可以有哪些用途，將魚在日常食衣住行當中發揮最大效用。甚至吃剩的魚骨頭，也可以不要浪費，拿來當作藝術創作題材，讓小朋友們盡情發揮想像力。那麼，這一尾石斑魚就不只是魚，而是舌尖上的軟實力，是台灣「海洋立國」的試金石了！

（作者為國小教師，台北市民）

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