自由廣場》糖化血色素 僅供參考

◎ 謝炎堯

現代醫學之父Willaim Osler在一九一九年就教導醫師說：「在病人床邊學習醫學，不要聽信老師在教室的講課或教科書的記載誤導對疾病的觀念」。美國食藥局David A. Kessler局長和其團隊，在一九九四年於新英格蘭醫學雜誌撰文，指責藥商以不正當的手段促銷其產品，其中一項就是宣稱其產品比競爭藥有更多優點，敦促醫師使用其產品。用藥治病首重安全，治療糖尿病以不引起低血糖症（血糖值低於七十mg/dL）為首要，而不是要將每一個病人的糖化血色素都控制到百分之七以下。因此，應教導病人自購美國食藥局認證的血糖機，早晨飯前檢驗血糖，睡前兩小時不要進食再檢驗一次，只要血糖都在一二○至一八○mg/dL之間，就可以接受；血液糖化血色素值僅供參考，不是治療目標。

糖尿病專家迷信糖化血色素的重要性，是病人的不幸；優秀的醫師，應該思考人體的生理和血糖的調節機制，以控制體重、規律運動、飲食控制和藥物治療並用，治療第二型糖尿病。醫師的任務在於照顧病人，不要浪費時間治療數目字，好看的數字不表示是良好的治療。（Nancy E. Morden NE, et al. Accountable Prescribing. N Engl J Med 2013; 369:299-302）

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（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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