社論》台灣應發出積極防衛的訊號

川普政府時期的美國國防部長艾斯培本週來訪，在外交部記者會上，問到如何強化台灣的防衛實力，艾斯培（中）提出四項具體建議。（資料照）

川普政府時期的美國國防部長艾斯培本週來訪，在外交部記者會上，問到如何強化台灣的防衛實力，艾斯培提出四項具體建議。包括應大幅增加國防預算；軍備戰略要更強調不對稱作戰；延長義務役期，讓年輕的台灣男女在軍隊服役至少一年；同時加強後備軍人動員能力。這引起正反不同觀點的討論，包括我們的預算規模能否支應，延長義務役是不是有助提升戰力。然而，面對中國軍事威脅與日俱增，從民主國家的角度看，已是台灣刻不容緩須面對的課題。

作為台灣友人，關注共軍發展動態，艾斯培以其專業軍事背景提出建言。圖為總統蔡英文接見艾斯培一行。（取自蔡英文臉書）

艾斯培為西點軍校出身，曾參與波斯灣戰爭，擔任國防部長的前一個職務是陸軍部長。作為台灣友人，關注共軍發展動態，艾斯培以其專業軍事背景提出建言，以色列為主要參照國家。在具敵意的阿拉伯國家環伺下，以色列「全民皆兵」，男女皆服兵役，另外，有著比現役兵力多二至三倍的預備兵力，不僅能「迅速動員」，戰鬥力亦強。至於大幅增加國防預算，艾斯培說，這「代表強烈決心」。蔡政府上任後已小幅成長，若再提高國防支出，將出現是否排擠其他部門預算的資源分配問題，加上錢怎麼用的成本效益，都有討論空間。然而，對比以色列等國家，台灣應該還能做得更多。

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類似的觀點，在美國政策圈並不陌生。美國前副國安顧問、華府中國專家博明去年警示，台灣必須在增強自身防衛能力上做得更多，以便針對中共武力犯台的可能性展現出「抵抗的意志」，形式包括公民防衛兵團、後備兵團、特種行動部隊，及其他「願意為台灣每一寸領土作戰的團體」。博明還認為，台灣應擴大兵役服務的規模，以便讓中國看到台灣的每一個人都有能力作戰、也有打仗的意志。博明說這話時，俄羅斯入侵烏克蘭的戰事還未發生。如今國際情勢變化迅速，民主國家聚焦於印太地區，避免成為下一個烏克蘭，台灣須有更多的因應準備。

烏俄戰事從今年二月爆發後，我們除了聲援烏克蘭，參與制裁俄羅斯。另外，台灣也有幾位年輕人加入國際志願軍，與烏克蘭人一起對抗俄羅斯軍隊。他們接受外國媒體採訪時說：「烏俄地理關係相近，就像台灣持續受到鄰國中國的威脅一般，要與之抗衡，最好的辦法就是提早學習如何自衛」。他們還計畫將來回台後開個新兵訓練營，請烏克蘭戰友，教台灣民眾如何自衛。在台灣，因烏克蘭遭入侵，也激發許多民眾學習軍事知識，部分民團並開辦訓練營，教導如何自我防衛或急救等緊急應變能力。甚至有音樂系學生在網路上公布自製「解放軍部署地圖」，曝光上千中共軍事設施。這次烏克蘭民眾組成的「國土防衛軍」展現戰力，牽制俄軍。軍事專家與退將也建議台灣可以仿效。

國際局勢的變化，國人更關注國防，也願意投入更多。不過，這類「全民防衛動員」，提升社會多面向韌性的作法，還未受到足夠重視。從軍方角度，軍事領域有高度專業性，尤其涉及各項軍備的戰術戰略運用，無論訓練或經驗積累，皆須相當歷程。這是以募兵為主的兵役制度思維。但正因如此，目前役男僅四個月軍事訓練，未來成為主力後備部隊，戰力恐堪慮。但役期延長，社會也不乏質疑軍方的訓練方式。像是今年四月國防部公布的「全民國防手冊」即引來批評，例如民眾面臨軍事危機，民生必需品短缺時持戶口名簿購買等，這內容遭批場景設定與戰爭情境嚴重脫節，「不食人間煙火」。不若部分民間版民防手冊的實用性。軍民彼此認知有落差，說明軍方心態必須有更多的開放與調整，才能反饋更多支持。過度強調專業性反而造成不必要的隔閡。

保衛台灣，應納入更多公民社會的參與。當民眾對中國武力犯台感到憂心，並從烏俄戰事的啟發過程，希望能貢獻己力時，這樣的期待與需要，政府理應積極回應，而不該較像兩條平行線，軍方自成一路，民間則自行籌組與訓練。「自己國家要大家一起救」。面對威脅，民眾的意志與決心，正是落實全民防衛的最重要時刻。除兵役制度、國防預算檢討與調整空間，如何結合軍民力量，提高總體戰力，也都是「抵抗意志」的整體展現。國內經常論辯美國的台海戰略是模糊或清晰，以及是否軍事護台等。但誠如艾斯培所言，我們必須先發出舉國積極防衛的訊號，美國和區域盟友對防衛台灣會更有信心。換言之，影響戰略模糊或清晰的方向，真正決定關鍵還在我們自己。

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