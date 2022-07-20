自由廣場》干預股票市場的道德風險

◎ 楊德源

股票市場是經濟的前哨站，反應經濟的榮枯。只要景氣循環存在，股票市場就不可能一直漲。三年前疫情剛爆發的時候，口罩、個人防護設備，因需求大增而價格狂飆，生產相關產品的公司股價跟著水漲船高。半年之後，因為國家隊投入，其他廠商也因為有利可圖，大力擴充生產，加上疫情緩解，排隊購買口罩的人潮消失，口罩行情下跌，相關公司的股票價格也跟著回跌。同樣的情節一再上演，發生在生產疫苗和快篩的公司。這是疫情帶來的特殊股價漲跌和景氣循環。市場就像一隻看不見的手，引導股市和疫情相關產品的行情，走向均衡。

最近台灣的股市大跌，造成投資人恐慌，紛紛要求國安基金護盤。這是沒有道理的事。股市不可能只漲不跌。再者，過去幾年半導體產品缺貨，促使許多公司擴大投資生產、產能增加。需求又因為超高通貨膨脹，造成消費者信心不足、購買力降低。另外，封城、封港造成的供應鏈失調也得到緩解，導致供給增加、需求減少。在多重壓力之下，半導體公司的營收出現疑慮，股價自然下跌。此外，市場預期美國可能再度大幅升息，未來股市的賣壓可能會更沉重。小小的國安基金，有何能耐抵擋美國緊縮貨幣政策所引導的市場趨勢？

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相對的，我們應該問，不久前在電視、網路，吹噓台積電會漲到七百元、甚至一千元以上的那些分析師，金管會可曾管制過？更何況坊間還有無數訴求飆股的投資花招，不時出現在手機簡訊招攬、誘騙投資人。如果沒有這些人在興風作浪，今天的股票市場或許不會跌這麼慘。沒有超漲就不會超跌。國安基金無法改變景氣走勢。與其浪費錢進場護盤股票市場，不如投資研究和發展，為下一個經濟榮景開路。股價下跌就要國安基金護盤，會讓吹噓股市的人有恃無恐，以為股市跌就有人相救，但世界上哪有穩賺不賠的生意？

（作者是高科大金融系教授）

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